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Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız." dedi.

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Papaz Andrew Craig Brunson davası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehdidinin hatırlatılması üzerine Ünal, "Müttefikliğin gereği olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen maalesef Suriye'de terör örgütüne 5 bin tır ve iki bin kargo uçağı silah yardımı ile hemen bizim sınırımızda PYD'den dolayısıyla PKK'dan oluşan 30 bin kişilik bir milis gücü oluşturma cüretine bile maalesef ABD kalkıştı. Buna rağmen biz ısrarla her defasında pozisyonumuzu koruyarak diğer taraftan müttefikliğin gereğini ABD'ye hatırlatarak bugüne kadar geldik." ifadesini kullandı.

Ünal, Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen noktaya ilişkin, "Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye tehditler savrulması tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Her şeyden önce bu, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin nezaketine uymadığı gibi Türkiye egemen bir devlettir ve Türkiye'ye dönük herhangi bir şekilde birilerinin tehdit diliyle konuşmasını asla kabul edemeyiz. Söz konusu husus yargının meselesi ve görünen o ki söz konusu kişi onlar için çok önemli. Kalkıp 'Bunu serbest bırakın' demek her şeyden önce Türkiye'nin yargısına, hukuk sistemine ve egemenlik hakkına yönelik bir saygısızlıktır." dedi.

ULUSLARARASI AK PARTİ SEMPOZYUMU

Muhalefetin, "Yargı iktidardan talimat alıyor' şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk yargısına niye hakaret ediyorsunuz? Sizin istediğiniz kararları verdiği zaman 'Namuslu hakimler var' diyecekseniz, sizin istemediğiniz kararlar verildiği zaman diyeceksiniz ki 'İktidardan talimat alıyor.' Böyle bir çifte standart olmaz. Bu bakış açısı Türkiye'ye maalesef zarar veriyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 8 yıldan beri bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yürütüyor. Bu konuda saatlerce konuşabilirim, açık kaynaklardan 50 bine yakın belge koyabilirim. Hatta bu konuda, 52 bin belgenin araştırıldığı 'Yönünü şaşıran ok' isimli çok güzel bir kitap yayınlandı, bunu önerebilirim."

Ünal, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurt dışından çok sayıda misafirin katılımıyla "Uluslararası AK Parti Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

"AK Parti yönetiminde köklü bir değişim olur mu?" sorusu üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti 2002'den bu yana her genel seçimde yüzde 50-55 oranında bir yenilenme mutlaka gerçekleştirdi. Yerel seçimlerde aynı oranda bir yenilenme gerçekleştiririz. 16 yıldan beri AK Parti neden her seferinde kazanıyor, her seferinde kendi krizlerine aşarak, sorunlarını çözerek ve kendini yenileyerek yoluna devam ediyor, tam da işte bu sebepten. Grup yönetimimizde yaptığımız değişikliklere, kabineyle ilgili oluşturduğumuz çerçeveye ve bunlardaki anlayışa baktığımızda kongrede de nasıl bir değişiklik ortaya çıkacağının izlerini çok net bir şekilde görebilirsiniz."

'KASIM AYI GİBİ BAŞLARIZ'

"Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bir takvim söz konusu mu?" sorusuna Ünal, "Yerel seçim hazırlıklarına kasım ayı gibi başlarız." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim ak parti Mahir Ünal

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
dolar euro aldı başına gideyeaahhhhh siz seçim derdinde iyimiş
Seçim yapa yapa gelişen bir ülke modeli var mı acaba?
ARKADAŞ BEN OLDUM OLASI İŞİNİ BİLEN TİPLERİ SEVEMEDİM.AĞIZ YAPIN KONUŞMAN BENİM KARŞIMA ALIPTA HADİ İKİ MUHABBET EDELİM DİYECEĞİM BİR TİP DEĞİL.DİREK BAZAN SOĞUKLUK DUYARIM BAZILARINA KARŞI ZORAKİDE SEVEMEM KİMSEYİ.SİZDE MUHSİNDEN ERBAKANDAN ESER GÖREMİYORUM.DEMİRİN TUNCUNA KALDIK....İNSANIN ....NA KALDIK DİYORYA BİRİLERİ DEVİR BU DEVİR.AKP İLK KURULDUĞUNDA VARDI DİREK MUHABBETİM ISINMAM SONRA SONRA OYUN TİYATRO KENDİNİ İYİ PAZARLAMA SİYASET SANATINI ÖĞRENEREK MİLLETE ŞİRİN GÖRÜNME MEDYA İLE ALGI OYUNLARI DERKEN İŞ MÜNAFIK DEVRİ OLDU.SANA MÜNAFIK DİYEMEM BEN DEVİR BU DEVİR DİYORUM
eğiime sınava bile siyaset bulatırıp çocuğumun eğitim hakkı ile oynayan partiye oy vermem sizin yüzünüzden kazandığı okul bilmeme ne pari tuanlar var diye bir yılını attı. sınavlarda yemedik halt kalmadı adı sınav kendi sınav olmaktan çıktı hala halk sınav puan oyunuyla kazanamadınla elinden alınan eğitim hakkıyla avunuyor.bunları yazdım diye benim oğlana 158 puan verdiler kendişlerinin ki soru yapamayan seçmeni 450erde fen liselerinde. notla süsledikleri adamına yağdırana ben oy vermem vermek istemeyende alsana kampanya aka yok
feto nun ülkede yapılanmasına göz yumduğunuz gibi suriye de terör örgütünün yapılanmasına da göz göre göre müsaade ediyorsunuz ilerde feto gibi oda patlak verecek
Ekonomi için birşeyler yapmaya ne zaman başlayacaksınız? Ülke politika ile ayakta durmuyor, ekonomi için de birileri çalışsa iyi olacak. İşiniz gücünüz siyaset politika bize ne sizin yerel seçiminizden millet yerel geçim derdinde!
ekonomi kimsenin umrunda değil varsa yoksa seçim
Nice zaferlere.
yine milletin parasıyla bol keseden atacaksınız olan bu secim sonunda olduğu gıbı garibana olacak
KASIMDA SEÇİM VAR DEMEK,MV SEÇİMİDE ZAMANINDA YAPILACAK,ERKEN SEÇİM VATANA İHANETDİR,İSTEYEN VATAN HAİNİDİR DİYORLARDI
Gelmiş geçmiş cumhuriyet tarihinin yüz karası partileri AKP_MHP,Nedeni Liderlerinin ve parti sözcülerinin konuşmalarını ortaya serince koca bir rezalet çıkıyor.Böyle bir ülkenin çocuklarına asla iyi bir eğitim veremezsiniz.Mesele inanmak ise en büyük yöneticilere mi inanacak ,doğruyu söyleyen öğretmenlere mi?
cokta tın
BURADA YİNE BİR HİNLİK,CİNLİK VARDIR MUTLAKA,CHP-Yİ YİNE DİLLERİNE DOLADIKLARINA GÖRE!!!
BİZ HAZIRIZ ENFLASYON İŞSİZLİK YÜZSÜZLÜK ARTARKEN ASGARİ ÜCRET ERİMİŞKEN BİZ ÇOKTAN HAZIRIZ.
Size kriz nasılsa vurmuyor milletin parasından saçar savurur seçim çalışmanızı rahat rahat yaparsınız, ödenir sıkıntı değil.. devam
Böyle diyolarsa kesin erken secim var kesin.
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