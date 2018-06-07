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Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:01 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın ' 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Adile Naşit, Türkiye'den en çok konuşulanlar listesinde 2. sıraya yükseldi.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

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MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

Bu adamlar bize eski Türkiye'yi vadediyor. Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye'ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye'ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye'ydi. Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi.

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