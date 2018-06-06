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Mahir Ünal: Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok." dedi.

Mahir Ünal: Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaretinde, Türkiye'nin badireler atlatarak bugünlere geldiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Siz faize teslim oldunuz", "Siz tefecisiniz" dediğini aktardı.

Tefeciliğin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanda yapıldığını, hastanelere girerken bile galoş satıldığını anlatan Ünal, çırağa dükkan bırakılmayacağını, acemi siyasetçiye de ülkenin emanet edilmeyeceğini vurguladı.

Mahir Ünal, 16 yıllık birikimi ve deneyimiyle Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük ustayla yola devam edeceklerini bildirdi.

'ADAMIN HABERİ YOK'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'e yönelik operasyonuyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da huzur ortamının oluştuğunu ifade eden Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok." diye konuştu.

Mahir Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı halledince hemen nereye döndük? Irak'a döndük. Çünkü terör kaynağında kurutmak için. Şimdi Afrin'e gidersin ana muhalefet 'Afrin'e' girme der. Kandil'e yönelirsin 'Bu bir seçim yatırımı' der. 'Amerika'dan bir yetkili beni aradı' diyor bana 'Sizinkiler bu FETÖ ile ilgili iade talebini yapmadılar. Biz de diyoruz ki gelin evrakları inceleyelim. Bu kadar açık ve samimiyiz. Evrakları incelemeye iki CHP'li gidiyor. Daha evrakları incelemeye gittiği gün CHP Grup Başkanvekili açıklama yapıyor 'Evraklar Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu doğrular nitelikte. 'Siz kiminle berabersiniz. Allah aşkına bunlara ülke emanet edilir mi?"

Yeri geldiğinde terör örgütü FETÖ ile yeri geldiğinde PKK ile yeri geldiğinde kim olduğu belli olmayan bir Amerikalı ile aynı düşünen insanlara ülkenin nasıl teslim edileceğini soran Ünal, kızgınlıklar ve kırgınlıkların olabileceğine işaret ederek, "Türkiye söz konusu olduğunda biz kişisel düşünemeyiz." dedi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu da ziyaretinden dolayı Ünal'a teşekkür etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Ünal Kandil operasyon

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İnsanları aptal yerine koymayın.Kandil de kim kaldı ki.Siz iktidarı bırakmamak için ananızı bile satarsınız.Şarlatan sürüsü.
AKP AKTİF ÜYESİ OLARAK GÜLÜYORUM HALİMİZE ADETA HIRSIZA TELEFON AÇIP EVDE BEKLE GELİYORUM DİYORSUNUZ HIRSIZDA TAMAM ABİ SEN GEL BENİ YAKALA TESLİM ETDİYOR ULAN SAĞIR SULTAN DUYDU KANDİLE GİRECEĞİNİ KALIRMI ORDA PKK APTALLARMI KOMİĞİZ VALLA DÜPEDÜZ HALKIN AKLIYLA DALGA GEÇER OLDUK SIRF BU YÜZDEN OYUM MUHARREM İNCEYE UYANIN EY AKPLİ KARDEŞLERİM AKTİF ÜYELER BUNUN HESABINI SORMALIYIZ HEPİMİZ KANDIRILIYORUZ YETER ARTIK
Vallahi bizim de haberimiz yoktu
Chp doğru soru sormuş, durup dururken seçime bir kaç hafta kala operasyon niye? kandir dün yaratılmamış olağanüstü olan ne? Seçimlerde sıralama sı nedeniyle olmasında , çünkü bu ülke sorunu parti sorunu değil
mart ayında operasyon başladı diyorsun. hemde şu anda ordumuz kandile doğru ilerliyor diyorsun. hangisi doğru.
Sırf seçim için operasyon yapıyorsunuz ve bunu Ak parti basın sözcüsü açıklıyor.
Mart ayında başlayan operasyon hazirandamı kandile ulaşıldı deyemiyorsunuz açıkçası seçim yatırımıdır biraz siz saf olsanız hepsi vatandaşlarınızı saf zannediyorsunuz artık Kandıramazsınız bittiniz bari askerlerimizi boşuna ateşe atmayın yeter artık yeter çekin gidin başımızdan. !
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