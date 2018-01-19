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Mahkeme Adnan Oktar'ın iki kıza 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu 20. Aile Mahkemesi, Adnan Oktar'ın programında 19 ve 17 yaşlarındaki iki kızını gören babanın şikayeti üzerine, Adnan Oktar ve kızların annesinin, kızlara 6 ay süreyle yaklaşmaması kararı verdi.

Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi Koçak ile birlikte Türkiye'ye gelen kızları 19 yaşındaki Ş.K. ve 17 yaşındaki B.K.'yı Adnan Oktar'ın programında görünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Adnan Oktar ve Gülperi Koçak hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında dosya, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi'ne gönderilerek kızlar hakkında korunma talebinde bulunuldu.

İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kapsamında delil aranmasına gerek olmadığını gerekçe göstererek Adnan Oktar ve Gülperi Koçak'ın, baba Elvan Koçak ve iki kızın yaşadığı konuta, çalıştığı işyerine 6 ay süreyle yaklaşmama ve iletişim araçları ile rahatsız etmeme kararı verdi.

Mahkeme ayrıca, Adnan Oktar ve Gülperi Koçak'ın 6 ay süreyle Elvan Koçak ve kızları tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmasını da yasakladı. 17 yaşındaki B.K.'nın velayetini de tedbiren baba Elvan Koçak'a veren mahkeme, annenin pazar günleri kızı ile kişisel ilişki kurmasını kararlaştırdı.

Gülperi Koçak ve Adnan Oktar'ın kanunen bulundurmalarına ve taşımalarına izin verilen silahları teslim etmesini de kararlaştıran mahkeme, Koçak ve Oktar'ın alınan bu tedbir kararlarına aykırı davranmaları durumunda 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmalarına hükmetti.

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