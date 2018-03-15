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Mahkeme başkanından FETÖ sanığına ByLock tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 11 yıl önce 15 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismara ilişkin soruşturmayı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabalarının da aynı suça karıştığı iddiasıyla kapattıkları öne sürülen 16 polisin yargılanmasına devam edildi - Duruşmada mahkeme başkanı, örgüt ile ilişkisi olmadığını öne sürüp beraat talebinde bulunan sanık Doğruel'e "Madem öyle değilsin, nasıl sende ByLock nasıl çıkıyor?" diyerek tepki gösterdi

Erzurum'da, 11 yıl önce 15 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismara ilişkin soruşturmayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeninin de aynı suça karıştığı iddiasıyla kapattıkları ileri sürülen 16 polisin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir önceki celse tahliye edilen Ünal Doğruel'in yanı sıra sanık avukatları Halil Timurhan Gür ve Ömer Anşin duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Aydın Ergün'ün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı.

Sanık Doğruel, yaptığı savunmada, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Doğruel'in bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Madem öyle değilsin, nasıl sende ByLock nasıl çıkıyor ?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Sanık Doğruel, bunun üzerine ByLock programı kullanmadığını savunarak, telefonunda yüklü namaz programlarından dolayı bu programın telefonuna yüklenmiş gibi göründüğünü iddia etti.

Tutuklu sanık Ergün ise SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ergün, "Babam Kıbrıs gazisi, annem felç. Eşim de ilkokul mezunu olduğu için çalışamıyor. Ailem çok zor durumda. Tahliyemi talep ediyorum, çalışıp aileme destek olup evime ekmek götürmek istiyorum." diye konuştu.

Ergün'ün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Erzurum'da, 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezine gelen 15 yaşındaki engelli kız çocuğu S.Ö, birçok erkek tarafından tehdit ve zorlamayla cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve hakkında acil koruma kararı alınarak Nenehatun Kız Yetiştirme Yurduna yerleştirilmişti.

Olaya ilişkin açılan ilk soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, derinleştirilen soruşturmada aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve 2014'te vefat eden kardeşi Seyfullah Gülen'in de bulunduğu 90'a yakın şüpheli belirlenmişti. Bu aşamadan sonra hem soruşturma savcısı değiştirilmiş hem de mağdur kız çocuğu başka kente gönderilmişti.

Söz konusu dönemdeki soruşturmada şüpheli olarak belirlenen, aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ve yeğeninin de bulunduğu kişiler hakkında savcılıkça takipsizlik kararı verilmişti. Bu dosyaların kapatılmasının ardından ilk soruşturmada tutuklananlar da tutukluluklarına itiraz ederek 8 Kasım 2012'de serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ayrı soruşturma kapsamında aralarında 3'ü emniyet müdürü, biri emniyet amirinin de yer aldığı 16 polis hakkında engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmayı kapattıkları iddiasıyla dava açılmıştı.

Sanıklardan 3 emniyet müdürü ve bir emniyet amirinin çeşitli suçlardan 5 yıl 6 aydan 58 yıla, diğer polislerin ise 5 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Baylock dava ertelendi Erzurum FETÖ

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