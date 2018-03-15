Mahkeme başkanından FETÖ sanığına ByLock tepkisi

Sanık Doğruel, bunun üzerine ByLock programı kullanmadığını savunarak, telefonunda yüklü namaz programlarından dolayı bu programın telefonuna yüklenmiş gibi göründüğünü iddia etti.

Doğruel'in bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Madem öyle değilsin, nasıl sende ByLock nasıl çıkıyor ?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Tutuklu sanık Ergün ise SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ergün, "Babam Kıbrıs gazisi, annem felç. Eşim de ilkokul mezunu olduğu için çalışamıyor. Ailem çok zor durumda. Tahliyemi talep ediyorum, çalışıp aileme destek olup evime ekmek götürmek istiyorum." diye konuştu.

Ergün'ün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Erzurum'da, 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezine gelen 15 yaşındaki engelli kız çocuğu S.Ö, birçok erkek tarafından tehdit ve zorlamayla cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve hakkında acil koruma kararı alınarak Nenehatun Kız Yetiştirme Yurduna yerleştirilmişti.

Olaya ilişkin açılan ilk soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, derinleştirilen soruşturmada aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve 2014'te vefat eden kardeşi Seyfullah Gülen'in de bulunduğu 90'a yakın şüpheli belirlenmişti. Bu aşamadan sonra hem soruşturma savcısı değiştirilmiş hem de mağdur kız çocuğu başka kente gönderilmişti.