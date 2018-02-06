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Mahkeme başkanından FETÖ sanığına tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi - Savunma yapan FETÖ sanığı eski polisin, "Bu duruşma salonu darbecileri yargılamak için inşa edilmiş, burada yargılanıyor olmak zoruma gidiyor." ifadelerini kullanması üzerine mahkeme başkanı sanığına, "Ya nerede yargılayacaktık sizi?" diyerek tepki gösterdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Osman Oktay Ilıcan, 2009'da Ankara İstihbarat Daire Başkanlığında polislik mesleğine başladığını, 2014'e kadar da burada görev yaptığını beyan etti.

Ilıcan, sanıklardan Yiğit Uyar'ın, hakkında verdiği "Baykal ile Nesrin Baytok'la ilgili takip ve kamera görüntüleri elde edilmesinde bulunduğu" beyanının doğru olmadığını savundu.

Uyar'ın söz konusu eylemlerin yapıldığını iddia ettiği tarihin 2008 olduğunu söyleyen Ilıcan, bu tarihte henüz mesleğe dahi başlamadığını belirtti.

Üzerine atılı olan FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmediğini dile getiren Ilıcan, FETÖ'nün darbe girişiminde görevli olduğu ilde darbeci askerlere karşı mücadele ettiğini öne sürdü. Ilıcan, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

- Sanıktan "mağdurum" savunması

FETÖ mensubu olmadığını söyleyerek savunmaya başlayan sanık Selim Yasdıbaş, 2004'te mesleğe başladığını, 2009'da Ankara'dan ayrılarak mesleğine farklı illerde devam ettiğini bildirdi.

Yasdıbaş, Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin elde edildiği eve gitmediğini ve evin bulunduğu bölgede baz kaydı olduğu için şüpheli konumuna düştüğünü ileri sürdü. Tanık olarak ifadesine başvurulan çilingirin de kendisini teşhis edemediğini belirten Yasdıbaş, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Yasdıbaş, "Ben 250 insanımızı şehit eden, Gölbaşı'nda meslektaşlarımı şehit eden hain terör örgütünün üyesi değilim. Ben bu hain yapının mağduruyum. Bu duruşma salonu darbecileri yargılamak için inşa edilmiş, burada yargılanıyor olmak zoruma gidiyor." ifadelerini kullanarak, beraat talebinde bulundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, "Ya nerede yargılayacaktık sizi?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Savunma yapan sanıklar Sinan Akkaya, Türkay Aydın ve Mehmet Koçak da atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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