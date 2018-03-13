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Mahkeme başkanından FETÖ sanığının avukatına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada tanık beyanlarının alınmasına devam edildi - Mahkeme Başkanı Kantık, sesini yükselten sanık avukatlarından İzmirli'ye "Bizi tehdit edercesine konuşamazsınız. Ne yapmak istediğinizi söylemeyin, doğrudan yapın" diye tepki gösterdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz, Başbakanlık, TBMM ve müşteki avukatları katıldı.

Tanık astsubay Muhammet İrtegün, olay günü nöbetçi olduğunu, akşam saatlerinde nöbetçi subayın hazırlanmasını istemesi üzerine mühimmat aldıklarını ve nizamiyeye gittiklerini anlattı.

İrtegün, orada icra astsubayı Fatih Uysal'ı silahlı ve teçhizatlı olarak gördüğünü, Volkan Vural Bal ile Halil Balaban'ın konuştuğunu ve Balaban'ın Vural Bal'a "Sıkıyönetim var diyorsun, zırhlı aracı çıkarıyorsun. Durdururlarsa ne yapacağız?" diye sorduğunu aktardı.

Volkan Vural Bal'ın ısrarla "Spor Okuluna gideceksiniz" dediğini, bunun üzerine Spor Okuluna gittiklerini ifade eden İrtegün, içeri alınmadıklarını, o sırada helikopterin ateşiyle gözünden yaralandığını, uzman çavuş Osman Gül'ün de bacağının koptuğunu söyledi.

İrtegün, daha sonra birliğe döndüklerini, birliğin darbecilerden temizlenmesine yardımcı olduklarını beyan etti.

Tanık İrtegün'ün çapraz sorgusu sırasında söz alan sanık avukatı Ayten İzmirli, tanığa "Siz ilk defa mı bu duruşmayı takip ediyorsunuz?" diye sordu. Tanık İrtegün, "Evet" diye cevaplayınca, sanıklardan bazıları "Hayır, ilk defa katılmıyor." şeklinde itiraz etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, sanıkları "Burada söz verirsek konuşursunuz. Bağırmayın, söz verilmeden konuşamazsınız." diye uyardı.

Bu sırada avukat İzmirli, "Yani bu mahkemeyi ilk defa mı takip ediyorsunuz?” diye soru yöneltince, tanık İrtegün, "Şehit Ömer Halisdemir’in eşinin katıldığı bir davanın duruşmasında kendisine refakat etmiştim." cevabını verdi.

Daha sonra avukat İzmirli, sesini yükselterek mahkeme heyetine yönelik, "Efendim, daha önce duruşmayı izleyici olarak dinlemiş bir kimse sonradan tanık olarak dinlenemez. Bunu savunmamızda kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Kantık, İzmirli'ye "Bizi tehdit edercesine konuşamazsınız. Ne yapmak istediğinizi söylemeyiniz, doğrudan yapınız." tepkisini gösterdi. Kantık, itirazlarını sürdüren sanık avukatına, "Sorularınıza siz karar verirsiniz, sorulup sorulmayacağını da biz değerlendiririz." uyarısını yaptı.

Verilen kısa aranın ardından, duruşmaya devam ediliyor.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ ÖKK'deki darbe girişimi davası

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