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Mahkeme başkanından FETÖ sanıklarına 15 Temmuz tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik 12'si tutuklu 63 eski polisin yargılandığı davada mahkeme başkanı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyen sanıklara, "Bu teröristler milletin üzerine tankla yürüdü unutmayın" sözleriyle tepki gösterdi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 12'si tutuklu 63 eski polisin yargılandığı davada mahkeme başkanı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyen sanıklara, "Bu teröristlerin milletin üzerine tankla yürüdüğünü unutmayın." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ercan Kurtgöz, Zekeriya Çam, İbrahim Erdoğan, İbrahim Karatepe, Murat Özcan, Yunus Demir, Seral Ünsal, Mustafa Karabörk, Cuma Ali Keçe, İbrahim Karatosun, Mehmet Arslan ve Veli Tecirli ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak savunma yapan sanık Kurtgöz, mahkemeye gelen dijital veri inceleme raporlarını kabul etmediğini ve kimseye ByLock programı yüklemediğini söyledi.

Örgüt üyesi olmadığını belirten Kurtgöz, ByLock kullanmadığını ifade etti.

Mahkeme başkanı ise sanık Kurtgöz'e, "Tahliye edilen iki sanık ısrarla kendilerine ByLock'u senin yüklediğini söylüyor. Dijital veri inceleme raporlarındaki tespitlere göre yoğun olarak ByLock'u kullanmışsın. Bu teröristlerin milletin üzerine tankla yürüdüğünü unutmayın. Masum insanlarımız şehit oldu. Devlet kimseye kumpas kurmaz." diyerek tepki gösterdi.

Mahkemede savunma yapan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istediler.

Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, haklarında yeni delil olarak ByLock içerikleri gelen tutuksuz sanıklar Mustafa Koray Mehirli ve Selim Çevirici hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına ve ByLock kullanıcısı oldukları yeni tespit edilen tutuksuz sanıklar Ali Yılmaz, Hüseyin Durmuş ile Erdinç Zincirkıran'ın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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