Mahkeme başkanından FETÖ sanıklarına 15 Temmuz tepkisi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 12'si tutuklu 63 eski polisin yargılandığı davada mahkeme başkanı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyen sanıklara, "Bu teröristlerin milletin üzerine tankla yürüdüğünü unutmayın." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ercan Kurtgöz, Zekeriya Çam, İbrahim Erdoğan, İbrahim Karatepe, Murat Özcan, Yunus Demir, Seral Ünsal, Mustafa Karabörk, Cuma Ali Keçe, İbrahim Karatosun, Mehmet Arslan ve Veli Tecirli ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak savunma yapan sanık Kurtgöz, mahkemeye gelen dijital veri inceleme raporlarını kabul etmediğini ve kimseye ByLock programı yüklemediğini söyledi.

Örgüt üyesi olmadığını belirten Kurtgöz, ByLock kullanmadığını ifade etti.

Mahkeme başkanı ise sanık Kurtgöz'e, "Tahliye edilen iki sanık ısrarla kendilerine ByLock'u senin yüklediğini söylüyor. Dijital veri inceleme raporlarındaki tespitlere göre yoğun olarak ByLock'u kullanmışsın. Bu teröristlerin milletin üzerine tankla yürüdüğünü unutmayın. Masum insanlarımız şehit oldu. Devlet kimseye kumpas kurmaz." diyerek tepki gösterdi.