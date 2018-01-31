Darbeci ve FETÖ'cü olmadığını iddia eden Taştan, "Normal bir gündü, olağan dışılık görmedim. Yoğun terör saldırısı olacağı bilgisi geldi. Bu nedenle tabur komutanı, görevlendirildiğimizi belirterek, birinci köprüye gitmemizi emretti. Büyük bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. O gün benim aklıma darbe gelmedi. 15 Temmuz'dan önce yapıldığı iddia edilen darbe toplantılarına da katılmadım. İçinde 'darbe' kelimesi geçen bir emir bana verilmedi." diye konuştu.

Taştan, hakkındaki iddiaların çoğu kamera görüntülerine dayandığını, bunları inceleyemediği için savunmasının kısıtlandığını iddia etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, "Serzenişlerini dinlemiyoruz, savunma hakkın kısıtlanmayacak savunmana başlayabilirsin." dedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan, o dönem, sınıf subayı ve öğrenci bölük komutanı olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde görev yaptığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması tamamlandı.

Olay günü cep telefonunun şarjının bittiğini, bu nedenle kimseyle görüşmediğini ve internete giremediğini öne süren Taştan, savunmasında, üst rütbedeki komutanlara yönelik ithamda bulundu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Akıncı, "Haddini aşma, başkalarını ithamda altında bırakacak savunma yapma." diyerek sanık Taştan'ı bir kez daha uyardı.

Uyarılara aldırış etmeyen Taştan'ın ithamlara devam etmesi üzerine Başkan Akıncı, "Az önceki uyarımı tekrar etmeyeceğim. Üçüncü kez uyarmayacağım. Böyle savunma dışında devam edersen, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırsın." dedi.

Köprüde şehit olan vatandaşların hepsinin askerlerin silahlarından çıkan kurşunla olmadığını iddia eden Taştan, darbe girişimi esnasında farklı grupların ateş ettiğini öne sürdü.

Sanık askerlerin ifadeleri neticesinde asker Kurtuluş Kaya'yı gözünden vurduğu iddia edilen Taştan, bu kapsamdaki tüm suçlamaları reddetti.

Sabah saatlerinde savunmaya başlayan ve yaklaşık 5 saat söz verilen eski Binbaşı Taştan, hakkındaki iddialara yanıt vermek yerine iddianamede yer alan müşteki ifadelerini okudu. Mahkeme Başkanı Akıncı'nın sık sık "isnat edilen suçlamalarla ilgili savunma yapması" yönündeki uyarısına rağmen bu davranışından vazgeçmeyen Taştan, savunmasını müşteki ifadelerini okuyarak tamamladı.