Mahkeme başkanını tehdit iddiasına soruşturma

Şanlıurfa'da ağır ceza mahkemesi başkanı hakkında sosyal medyadan tehdit içeren paylaşımlarda bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen bir kararın ardından sosyal medyadan mahkeme başkanını tehdit içeren paylaşımların yapıldığı tespit edildi.
Mahkeme başkanının suç duyurusunda bulunması üzerine, şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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