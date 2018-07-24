Mahkeme cani sevgililere müebbet verdi! '3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok'

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, öldürülen bebek cesedinin bulunamamasına rağmen verilen mahkûmiyet kararının gerekçesini, "Öldürülen 3 günlük bir bebeğin kendi kendisine hareket etme kabiliyetinin olmadığı, kendiliğinden ortadan kaybolmasının, bir yerlere gitmesinin veya gizlenmesinin mümkün olmadığı, cesedin bulunamamış olsa bile sanıklarca öldürüldüğü ve gömüldüğü mahkememizce kabul edilmiştir" diye açıkladı. TOPUK KANI ALINMAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Özel bir şirkette işçi olarak çalışan evli Harun Şimşek, kızının arkadaşı Dilara Kübra Arslan ile ilişki yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan ve bol kıyafetler giyerek bunu ailesinden saklayan Dilara Kübra Arslan, 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi'nde erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebekten 'topuk kanı' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, durumu yetkili makamlara bildirdi. 'BEBEK YOLDA ÖLDÜ, GÖMDÜM' Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Şimşek, bebeği Kars Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürürken yolda öldüğünü fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Şimşek'in tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı, ancak şüphelinin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Şimşek, 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Harun Şimşek, mahkemede ise suçlamaları kabul etmedi. Dilara Kübra Arslan ve annesi Gülen Arslan'ı suçlayan Harun Şimşek, sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikâyetçi sıfatı ile dinlenen Dilara Kübra Arslan ve annesi Gülen Arslan hakkında da soruşturma başlatıldı. Dilara Kübra Arslan, Harun Şimşek ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla 20 Aralık 2017'de tutuklanırken, annesi Gülen Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilara Kübra Arslan ve annesi hakkında açılan dava Harun Şimşek'in dosyası ile birleştirildi. Tutuklu yargılanan Dilara Kübra Arslan, bu kez bebeğini Harun Şimşek'in montunu üzerine kapatarak boğduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, 30 Mayıs 2018 günü görülen karar duruşmasında cesedin bulunamamasına rağmen Harun Şimşek ve Dilara Kübra Arslan'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Aynı suçtan yargılanan Gülen Arslan ise beraat etti.