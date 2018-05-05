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Mahkeme kararına rağmen boşandığı kocasına hakaret etti, 3 gün hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

BURSA'da 2 yıl önce boşandığı eşi Hüseyin Öğütür'ün, kendisine hakaret edip rahatsız ettiği şikayeti üzerine Aile Mahkemesi tarafından hakkında tedbir kararı alınan Emine Gürcemal'e (44) , Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi'ne muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası verildi.

Halil ÖZÇOBAN BURSA (DHA)- BURSA'da 2 yıl önce boşandığı eşi Hüseyin Öğütür'ün, kendisine hakaret edip rahatsız ettiği şikayeti üzerine Aile Mahkemesi tarafından hakkında tedbir kararı alınan Emine Gürcemal'e (44) , Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi'ne muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası verildi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde oturan Emine Gürcemal, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce 12 sene önce evlendiği Hüseyin Öğütür'den boşandı. Daha sonra çift arasında 9 yaşındaki kızları Zeynep'in görülmesi konusunda çıkan tartışmalar hakarete ve tehdite dönüşünce, Hüseyin Öğütür, Gürcemal hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 6'ncı Aile Mahkemesi tarafından Emine Gürcemal hakkında, Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Kararı Kapsamında, eşinden ve kızına yanaşmaması yönünde karar verdi.. İki ay önce kızını görmek için gittiği okula mahkeme kararı kapsamında alınmayan Gürcemal, burada karşılaştığı boşandığı eski eşi ile tartıştı. Hüseyin Öğütür'ün, iddiaya göre Gürcemal'in kendisine yaptığı tehdit ve hakaretleri cep telefonu ile görüntüleyip polis merkezine giderek kendisinden şikayetci oldu. Bunun üzerine, Bursa 6'ncı Aile Mahkemesi, Emine Gürcemal'e mahkemece alınan tedbir kararına uymamaktan 3 günlük zorlama hapsi verdi. Kararın kendisine tebliğ edilmesi sonucu ne yapacağını öğrenmek için geldiği Bursa Adliyesi'nde ağlayan Emine Gürcemal, kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı eski eşinin gerçekleri söylemediğini, kızını göstermedğini belirtip, Çocuğumu görmem suç mu Ben bir anneyim, o benim canım. Adalet istiyorumö diyerek göz yaşı döktü. Emine Gürcemal, karara itiraz ettiğini kaydetti.

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