Mahkeme, kursiyerleri kandıran darbecilere acımadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 164 sanık hakkında açılan davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, kursiyerleri "güvenli bölge" diyerek, Genelkurmay Başkanlığına götüren subaylar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Darbe girişiminde yer almadığı tespit edilen 100 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme, olay gecesi darbeden haberi olduğu dijital verilerin incelenmesi ve mahkeme aşamasındaki yargılama sonucunda ortaya çıkan 60 sanığa da müebbet hapis cezası verdi.

Firari sanık eski kurmay başkanı kurmay albay İlhami Polat'ın talimatı ile güvenli bölge diye helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığına götürülen kursiyerlere boş tüfekler dağıtıldığı tespit edilmişti.

Kursiyerlerin bir kısmının karargahın mescidine, diğer kalanlar ise hizmet tabur binasının bodrum katına sığındıkları, sabah saatlerinde ise polise teslim oldukları belirlenmişti.