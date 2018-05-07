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Mahkemede 17 bin 644 kez giriş yaptığı ByLock'u kullandığını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski HSYK tetkik hakimi, mahkemeye gönderilen 962 sayfalık raporda ByLock'a 17 bin 644 kez giriş yaptığı iddialarını reddederek tahliyesini talep etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanık İdris Berber ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, raporlarda sanığın ByLock'a 17 bin 644 kez giriş yaptığını ve ekli olan kişilerin kendisini, "idrs", "idris", "mevlana", "isa", "berber", "kuaför" ve "sarıfırtına" gibi isimlerle eklediğini belirtti.

ByLock'un sinyal verilerinin yer aldığı 962 sayfalık raporla ilgili söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, programı indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade verenlerin sanığın HSYK seçimlerinde FETÖ'nün adayı olduğunu belirttiğinin hatırlatılması üzerine Berber, "Ben FETÖ adayı değildim. Herkesten oy istedim, sadece FETÖ'cülerden oy istemedim. Uzun süre tutuklu kaldım, mağdurum, tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkında yazılı mütalaada bulunacağını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eski hakim Berber, 17 Temmuz 2016'da kendisinin de aralarında bulunduğu hakim savcı ihraçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından FETÖ'yü savunan paylaşımlarda bulunmuştu.

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eski HSYK tetkik hakimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İdris Berber

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