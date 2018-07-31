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Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldüren sanığın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık Alican K., "Olayın olduğu gün bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. O yüzden kendimde değildim" dedi.

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmasından farklı olarak savunma yapan Alican K., "Olay günü bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. Haberim yoktu. O yüzden kendimde değildim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise Alican K.'nin 2012 yılından itibaren psikolojik tedavi gördüğünü, bu sebeple uzman bir psikolog tarafından görüş alınması gerektiğini söyledi.

AVUKATLARDAN KEŞİF TALEBİ

Müşteki avukatları da "Sanık 9 dakika boyunca çocukla duşakabinde kalmış. Kimse 9 dakika boyunca birini bıçaklayamaz. Bizler başka suçların işlenmiş olma olasılığı üzerinde duruyoruz. Bu sebeple olay yerinde 'keşif' talep ediyoruz. Eğer sanık olay yerinde olayı tekrar yaşayarak ifade verirse doğruları söyleyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtlarının incelenmesi, yabancı uyruklu bir saatçinin sanık olarak dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim 2018 tarihine erteledi. Müşteki avukatlarının keşif talebi ise reddedildi.

OLAY ANI

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, katil zanlısı Alican K.'yi gözaltına almıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli cinayet

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