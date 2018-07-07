Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Ümraniye'de Y.Ö. (40) isimli kadın, 15 Nisan 2015 tarihinde yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda Ü.E.'nin (23) cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Y.Ö.'nün şikayeti üzerine Ü.E. hakkında, "Basit cinsel saldırı" suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, 23 Mart 2017 tarihinde yapıldı.

Y.Ö. duruşmada, yaşadığı apartmana girdiği sırada merdiven boşluğunda sanık ile karşılaştığını, sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu savundu. Y.Ö., sanığın kendisini sözlü tehdit ettiğini, yardım için bağırması üzerine komşuları olan bakkalın oğlunun yardıma gelmesi ile sanığın kaçtığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

YEREL MAHKEME 3 YIL 9 AY CEZA VERDİ



Ü.E. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, "Basit cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İstinaf başvurularını değerlendirmek için duruşma açtı.