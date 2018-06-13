HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada itirafçı olan iş adamının mahkemeye sunduğu ek ifadede, örgütün, tutuklu üyelerin bağlılığını sürdürmeleri ve çözülmeleri önlemek için kaldıkları cezaevlerinde onları nasıl motive ettiğine yönelik bilgiler dikkati çekti.

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade verdi. İtiraflarda bulunan M.K. ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra tutuklanarak aynı soruşturma kapsamında yargılanan 21 sanıkla cezaevine girdiğini belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİNDEN RÜYA MOTİVASYONU

Kaldıkları koğuşlarda, örgüte ait yurtlarda müdürlük, hocalık, öğrenci evi sorumluluğu, örgütün kurumlarında muhasebecilik yapmış, devlet kurumlarında memur olarak çalışmış, öğretmen, esnaf, tüccar ve iş adamlarından oluşan kişilerin bulunduğunu vurgulayan M.K., "Kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde, herkeste kendisinin bir suçu olmadığı, bu işlere dini amaçlı girdikleri görüşü hakimdi" ifadesini kullandı.

M.K., zaman zaman tutuklanan örgüt üyelerini motive etmek için koğuşlarda sık sık görülen rüyaların anlatıldığını ve bunlara yorum getirildiğini dile getirdi. M.K. diğer koğuşlarda kalan sanıklarla karşılaşıldığı zaman da motive etmek amacıyla rüyaların kulaktan kulağa dolaşıldığını ifade ederek, "Bazen doktor görüşlerinde veya avukata gidip gelinirken diğer koğuşlarda kalan örgüt üyeleriyle karşılaşıldığında onların da gördüğü rüyalar anlatılırdı. Açık görüşlerde, örgütle irtibatı devam edenlere, biraz sabredilmesi gerektiği, kısa bir zaman sonra selamete kavuşulacağı şeklinde haberler ve mesajlar getirilerek içeridekilerin motivasyonu ve örgütten çözülmelerin önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılırdı" dedi.

"1 NUMARA DERKEN KİMİ KASTEDİYORSUNUZ"

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuksuz yargılanan, dönemin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un eski emir astsubayı Enis Çakır'ın da yaklaşık 10 gün kadar aynı koğuşta kaldığına dikkati çeken M.K, şunları söyledi:

"Cezaevinde aynı koğuşta kaldığım astsubay Enis, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssünde görev yaptığını, darbe gecesi evinde otururken önce astsubay kıdemli başçavuş Zekeriya Kuzu'nun kendisini aradığını anlattı. Enis Çakır, kendisine hitaben hemen üsse gelip telsiz odasının kapısını açmasını istediğini, Paşa'nın haberi olmadan bu kapıyı açamayacağını söylediğini, bunun üzerine Zekeriya Kuzu'nun, paşanın haberi olmadan bu emri zaten kendisinin veremeyeceğini söylemesi üzerine telsiz odasının kapısını açarak telsizleri ona verdiğini söyledi. Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu grubun aralarında yaptıkları konuşmada '1 numara'yı almaya gidecekleri hususunu konuştuklarını, kendisinin de 'Komutanım bir şey mi var, 1 numara derken kimi kastediyorsunuz, ne oldu?' demesi üzerine 'Sen de her şeye karışıyorsun, işine bak.' diye azarladığını, askerler tarafından Cumhurbaşkanını Marmaris'te kaldığı otelden almaya gittiklerini, aralarında yaptıkları konuşmadan öğrendiğini bizlere anlatmıştı."

İHA

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram yoğunluğuSabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram yoğunluğu
fotoğraflar//15 Temmuz Şehitler Köprüsüne müze, mescit ve denetleme binası yapılıyorfotoğraflar//15 Temmuz Şehitler Köprüsüne müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen FETÖ Bursa

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

İlginizi Çekebilir

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Üvey dede rezaleti!

Üvey dede rezaleti!

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.