Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade verdi. İtiraflarda bulunan M.K. ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra tutuklanarak aynı soruşturma kapsamında yargılanan 21 sanıkla cezaevine girdiğini belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİNDEN RÜYA MOTİVASYONU



Kaldıkları koğuşlarda, örgüte ait yurtlarda müdürlük, hocalık, öğrenci evi sorumluluğu, örgütün kurumlarında muhasebecilik yapmış, devlet kurumlarında memur olarak çalışmış, öğretmen, esnaf, tüccar ve iş adamlarından oluşan kişilerin bulunduğunu vurgulayan M.K., "Kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde, herkeste kendisinin bir suçu olmadığı, bu işlere dini amaçlı girdikleri görüşü hakimdi" ifadesini kullandı.

M.K., zaman zaman tutuklanan örgüt üyelerini motive etmek için koğuşlarda sık sık görülen rüyaların anlatıldığını ve bunlara yorum getirildiğini dile getirdi. M.K. diğer koğuşlarda kalan sanıklarla karşılaşıldığı zaman da motive etmek amacıyla rüyaların kulaktan kulağa dolaşıldığını ifade ederek, "Bazen doktor görüşlerinde veya avukata gidip gelinirken diğer koğuşlarda kalan örgüt üyeleriyle karşılaşıldığında onların da gördüğü rüyalar anlatılırdı. Açık görüşlerde, örgütle irtibatı devam edenlere, biraz sabredilmesi gerektiği, kısa bir zaman sonra selamete kavuşulacağı şeklinde haberler ve mesajlar getirilerek içeridekilerin motivasyonu ve örgütten çözülmelerin önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılırdı" dedi.