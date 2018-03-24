Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde E.U. (10) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oto yıkamacı Ali Kibarkaya (31), yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 Nisan 2017'de Pazarcık'ta bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda arka taraftaki oto yıkamacının sahibi ile çay içen T.U., iddiaya göre, oğlu E.U.'yu yanına çağırıp, boş çay bardaklarını dükkana götürmesini istedi. Küçük çocuk bardakları oto yıkamacıya götürüp tezgaha koyarken, burada çalışan Ali Kibarkaya arkadan gelerek taciz etti. Kibarkaya, ardından da "Bu olayı kimseye anlatma. Anlatırsan seni öldürürüm" diyerek çocuğu tehdit etti.

GİZLİCE ÇOCUKLARIN KONUŞMASINI DİNLEDİ

Babasının iş yerine dönen küçük çocuk, kardeşine oto yıkamacıda çalışan Ali Kibarkaya'nın kendisinin çeşitli yerlerine dokunduğunu anlattı. E.U.'nun kardeşine tüm anlattıklarını o sırada kendilerini gizlice dinleyen babaları da duydu. Oğlunu yanına çağıran T.U., kardeşine söylediklerini kendisine de anlatmasını istedi. Duyduklarından sonra T.U., oğluna yanlış anlayabileceğini söyledi. Ancak E., anlattıkların tekrarladı. Şüphelenen baba, oğluna bir şişe su verip tekrar oto yıkamacıya gönderdi, ardından da bilgisayarın başına geçerek oto yıkamacıyı gören güvenlik kamerasını izlemeye başladı. Kameradan Ali Kibarkaya'nın oğlunu taciz ettiğini gören baba, polise giderek şikayetçi oldu.