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Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

10 yaşındaki erkek çocuğunu tezgah arkasında taciz eden oto yıkamacının sözleri pes dedirtti. Daha önce de erkeklerle birlikte olduğunu söyleyen tacizci, "Şeytana uydum. İt gibi pişmanım." dedi.

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde E.U. (10) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oto yıkamacı Ali Kibarkaya (31), yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 Nisan 2017'de Pazarcık'ta bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda arka taraftaki oto yıkamacının sahibi ile çay içen T.U., iddiaya göre, oğlu E.U.'yu yanına çağırıp, boş çay bardaklarını dükkana götürmesini istedi. Küçük çocuk bardakları oto yıkamacıya götürüp tezgaha koyarken, burada çalışan Ali Kibarkaya arkadan gelerek taciz etti. Kibarkaya, ardından da "Bu olayı kimseye anlatma. Anlatırsan seni öldürürüm" diyerek çocuğu tehdit etti.

GİZLİCE ÇOCUKLARIN KONUŞMASINI DİNLEDİ

Babasının iş yerine dönen küçük çocuk, kardeşine oto yıkamacıda çalışan Ali Kibarkaya'nın kendisinin çeşitli yerlerine dokunduğunu anlattı. E.U.'nun kardeşine tüm anlattıklarını o sırada kendilerini gizlice dinleyen babaları da duydu. Oğlunu yanına çağıran T.U., kardeşine söylediklerini kendisine de anlatmasını istedi. Duyduklarından sonra T.U., oğluna yanlış anlayabileceğini söyledi. Ancak E., anlattıkların tekrarladı. Şüphelenen baba, oğluna bir şişe su verip tekrar oto yıkamacıya gönderdi, ardından da bilgisayarın başına geçerek oto yıkamacıyı gören güvenlik kamerasını izlemeye başladı. Kameradan Ali Kibarkaya'nın oğlunu taciz ettiğini gören baba, polise giderek şikayetçi oldu.

"İT GİBİ PİŞMANIM"

Olay günü işe başladığı ortaya çıkan Ali Kibarkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibarkaya, savcılık sorgusunda küçük çocuğu taciz ettiğini itiraf etti. Cinsel eğiliminin hemcinslerine karşı olduğunu ve daha önce de erkeklerle birkaç kez birlikte olduğunu belirten Ali Kibarkaya, ifadesinde şunları söyledi: "Benim hemcinslerime karşı cinsel eğilimim vardır. E., dükkanıma geldiğinde şeytana uydum. İt gibi pişmanım." Ali Kibarkaya, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede çocuğu tehdit etmediğini ve tedavi olmak istediğini söyledi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sonunda Ali Kibarkaya hakkında Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Davanın karar duruşmasında Ali Kibarkaya suçlamaları kabul etmedi. E.U., babası ve annesi ile tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşma sonunda Ali Kibarkaya'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Pazarcık

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