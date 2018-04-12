Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Balıkesir'de 21 Şubat'ta saat 03.15'te meydana geldiği iddia edilen olayda öne süren liseli E.S., çiftçi K.Ç.'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Şüpheliden mahkemede yasak aşk iddiası geldi.

'ANNESİYLE İLİŞKİM VAR' DEYİP KIZINA SALDIRIYI REDDETTİ

Şikayetin ardından K.Ç. gözaltına alındı. Çiftçi olduğunu söyleyen şüpheli K.Ç. de olayla bir alakası olmadığını belirterek , "M.S.'nin evine gitmedim. E.S.'ye sarılmadım" diye konuştu. Mağdurun annesi ile ilişkisi olduğunu iddia eden şüpheli K.Ç. kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Balıkesir 1.Sulh Ceza Hakimliği, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan şüpheli K.Ç.'nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. K.Ç. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

'RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞTUR'



Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 22 Şubat'ta düzenlediği raporda şunları belirtti: "E.S.'nin maruz kaldığı iddia edilen suç sebebiyle Akut Stres Bozukluğu tanı kriterlerini karşıladığı dolayısıyla ruh sağlığının bozulduğu tıbbi kanaati oluşmuştur."