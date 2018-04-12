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Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 08:29 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 15 yaşındaki liseli iddiaya göre 53 yaşındaki K.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradı. Şüpheli, "E.S.'ye saldırmadım, annesiyle ilişkim var" diye kendini savundu. Cinsel saldırı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Balıkesir'de 21 Şubat'ta saat 03.15'te meydana geldiği iddia edilen olayda öne süren liseli E.S., çiftçi K.Ç.'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Şüpheliden mahkemede yasak aşk iddiası geldi.

'ANNESİYLE İLİŞKİM VAR' DEYİP KIZINA SALDIRIYI REDDETTİ

Şikayetin ardından K.Ç. gözaltına alındı. Çiftçi olduğunu söyleyen şüpheli K.Ç. de olayla bir alakası olmadığını belirterek , "M.S.'nin evine gitmedim. E.S.'ye sarılmadım" diye konuştu. Mağdurun annesi ile ilişkisi olduğunu iddia eden şüpheli K.Ç. kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Balıkesir 1.Sulh Ceza Hakimliği, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan şüpheli K.Ç.'nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. K.Ç. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

'RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞTUR'

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 22 Şubat'ta düzenlediği raporda şunları belirtti: "E.S.'nin maruz kaldığı iddia edilen suç sebebiyle Akut Stres Bozukluğu tanı kriterlerini karşıladığı dolayısıyla ruh sağlığının bozulduğu tıbbi kanaati oluşmuştur."

AVUKATI: HALEN TEDAVİ GÖRÜYOR

Mağdur E.S.'nin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu ise," Müvekkilimiz olay günü kendisine yapılan istismar nedeniyle halen tedavi görmekte ve evde yalnız kalamamaktadır. Şüpheli ise müvekkilimizin annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ederek annesine iftira atmaktadır. Pedofililerin suç kapsamlarını çok iyi bilmeleri nedeniyle bu tarz olaylarda mağdura yakın kişilere suçtan kurtulmak ya da cezayı hafifletmek amacıyla iftira yoluna sık sık başvurmaktadırlar. Çocuğun cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu'nun 103. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" diye konuştu.

Avukat Erzurumlu, şüpheli K.Ç.'nin serbest bırakılmasına itirazları da yaptıklarını sözlerine ekledi.

DHA

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