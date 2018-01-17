Mahkemeden 'ByLock' kullanan polislere tahliye kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılan duruşmaya 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alınan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, bir kısım sanıklar yönünden BTK’ya yazılan yazıların cevabının beklenmesine ve yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmasının beklenmesine karar verdi.

DURUŞMA 11 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın BTK’dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından analizi yapılan kayıtlar ışığında haklarındaki suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali bulunduğundan tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak, tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Tutuklu 54 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 11 Nisan’a erteledi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ