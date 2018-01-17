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Mahkemeden 'ByLock' kullanan polislere tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 20:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara bir üye hakim muhalefet şerhi koydu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılan duruşmaya 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alınan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, bir kısım sanıklar yönünden BTK’ya yazılan yazıların cevabının beklenmesine ve yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmasının beklenmesine karar verdi.

DURUŞMA 11 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın BTK’dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından analizi yapılan kayıtlar ışığında haklarındaki suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali bulunduğundan tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak, tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Tutuklu 54 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 11 Nisan’a erteledi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Mahkemenin üye hakimi, tahliye kararına muhalefet şerhi koydu. Şerhde "Sanıkların ByLock kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır." denildi.

SAVCILIĞIN MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısının önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında,106 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini, 15 sanığın 'ByLock' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasını ve savunmaları alınamayan, haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması istemişti.

Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan'ın etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bırakarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Temel Karamollaoglu: Gercekten feto ile mucadele yapilsa AKP nin yuzde 60 ceza evine girer... adam hakliymis her sey masal
Televizyonda bu AKP nin yalakalarını izledikçe Türkiyeli olmaktan utanıyorum.FETÖ cularla yanyana oturup Ergenekon-kumpas-askeri casusluk davalarında aynı ağızdan saldıranlar karşısındakilere sende darbecisin diyorlardı.Bunlardan ekranlarda gördüklerime küfür edesim geliyor.Şimdi de karşısındakilere Sen FETÖ cü müsün diyorlar.Bu kadar geri zekalı olduklarının farkında değilde yalakalık mı yapıyorlar.Kimler mesela;Yandaş TV lerde ki sunucu ve konuşmacılar ile ana medyada yine saf tutan Mehmet sarı vb gibiler.Ulan oğlum sizin reisiniz dahi bütün savunduğunuz siyasi mantık FETÖ cü dür.
fetö diye bişey yoktur arkadaşlar hepsi birer oyun bekleyin ve görün içerde kimse kalmıycak ve hepsi işlerine dönüp devletten yüklü tazminat alacaklar
gerçek fetöcüleri kurtarmak için kurulmuş bir tezgah bu bence. mağdur yaratıp onları ayıklıyoruz ayağıyla adamlarını kurtarıyorlar.
PARDON FİLMİNİN 3,VERSİYONU
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