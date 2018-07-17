HABER

Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Bağcılar’da tekerlekli sandalyeye mahkûm kalacağını öğrenince utancından 6 yıl boyunca evden çıkmayan Fatma Şahin, zincirlerini kırıp spor kulübü başkanlığından meclis başkanlığına, radyo dj’liğinden televizyon programcılığına kadar on ayrı işte büyük başarılara imza attı.

Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı  

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar’da tekerlekli sandalyeye mahkûm kalacağını öğrenince utancından 6 yıl boyunca evden çıkmayan Fatma Şahin, zincirlerini kırıp spor kulübü başkanlığından meclis başkanlığına, radyo dj’liğinden televizyon programcılığına kadar on ayrı işte büyük başarılara imza attı. Engelleri aşan Fatma Şahin’in bu azmi Bağcılar’daki bütün engellilere de rol model oldu. Şahin’i örnek alan engellilerden kimi dünya şampiyonu kimi de yazar oldu.

Bağcılar Belediyesi Özel Başak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne muayene için gelenleri, kendi gibi engelli olan Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Şahin karşılıyor. 22 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan Şahin, ailelerin kendisiyle konuştuktan sonra çocuklarının tedavisi konusunda umutlarının arttığını söylüyor.

“UTANCIMDAN 6 YIL BOYUNCA EVİMDEN DIŞARI ÇIKMADIM”

Hayat hikayesiyle engellilere örnek olan Fatma Şahin, dipten hayallerini gerçekleştirdiği noktaya yükselişini şu şekilde anlatıyor:

“Kas hastasıyım. Çocukluğum bu hastalıkla mücadeleyle geçti. 22 yaşına geldiğimde bana engelli olduğumu ve artık hayatımı tekerlekli sandalyede sürdüreceğimi söylediler. Dünyam karardı ve utancımdan 6 yıl boyunca evimden dışarı çıkmadım. Herkes beni görecek ve küçümseyecek diye düşünüyordum. Zorunlu durumlarda ise gece karanlıkta çıkıyordum. Üzüntüm isyan boyutuna gelmişti. Neden ben Allah’ım? diyordum. Hiçbir sebep beni evimden çıkartamıyordu. 6 yıl sonra ısrar sonucu engellilerin olduğu pikniğe gittim. Bir de ne göreyim benim gibi binlerce engelli vardı. Hatta aralarında kariyer yapmış üst düzey isimler de vardı. O gün orada yalnız olmadığımı anladım ve hayallerimi gerçekleştirme kararı verdim. Ve o günden sonra hayatım değişti.”

“GÜLERKEN DÜŞÜNDÜRMEYİ AMAÇLADIM”

Evden çıktığında ilk işinin üniversite sınavına başvurmak olduğunu söyleyen Şahin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. Okurken Engelliler Kursu’nda sekreter olarak iş hayatına atıldım. Daha sonra Bağcılar Belediyesi Engelliler Meclisi’ni kurdum. Hala onursal başkan olarak devam ediyorum. Engellilerin sesini duyurmak için daha çok şey yapmam gerekiyordu. Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladım. Yetmedi bir radyoda ‘Engelleri Aşanlar’ programında dj’lik yaptım. Ardından yine büyük bir televizyonda gündüz kuşağında kadınlara yönelik ‘Bizimhane’ isimli bir program yaptım. Kişisel gelişim, kadın ve çocuk hastalıkları gibi her türlü konuyu işledik. Bağcılar Belediyesi’nin programlarında da sunuculuk görevini üstlendim. Ayrıca bir de kitap yazdım. Engellilerin trajikomik durumlarını kaleme alıp ‘Arafta Kalan Kahkahalar’ isimli kitabı yazım. Gülerken düşündürmeyi amaçladım. Kısacası bütün işlerimde engellilerle ilgili mesajlar vermeye çalıştım. Özellikle benim gibi evden çıkamayan engellileri evlerinden çıkarmak için uğraştım.”

“ELİNİ TUTTUĞU ENGELLİ SPORCU OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU”

6 yıl meclisbaşkanlığı yapan Fatma Şahin, yetenekli engellileri keşfetmek için 2008 yılında Bağcılar Belediyesi bünyesinde Engelliler Spor Kulübü’nü kurdu. Bu kulüpte çeşitli branşlarda engellilerin sosyal psikolojik hem de istihdam alanında rehabilite edilmesi sağlandı.

Şahin’in bugüne kadar rol model olduğu engellilerin bazıları sınavları kazanıp üniversitede öğrenci oldu bazıları da mesleklerinde iyi yerlere geldi. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’nın Avrupa Şampiyonu milli takım sporcusu Hamide Kurt ve Akdeniz Olimpiyatları şampiyonu Zübeyde Süpürgeci de Şahin’in elini tuttuğu sporculardan.

Son olarak şimdi Halkla ilişkiler sorumlusu olan ve aynı zamanda danışmanlık yapan Şahin, “Ulaşamadığımız engelli olduğunu duyunca çok üzülüyorum. Amacım hayata katılmamış engelli bırakmamak” sözleriyle engellilerin hayata bağlanması için rol model oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildiSon dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi
Belediyenin sözleşmesinde 'şiddete karşı iş akdi feshi' maddesiBelediyenin sözleşmesinde 'şiddete karşı iş akdi feshi' maddesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İlginizi Çekebilir

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi

Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.