Mahkûm olduğu tekerlekli sandalye başarılarına engel olamadı  

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar’da tekerlekli sandalyeye mahkûm kalacağını öğrenince utancından 6 yıl boyunca evden çıkmayan Fatma Şahin, zincirlerini kırıp spor kulübü başkanlığından meclis başkanlığına, radyo dj’liğinden televizyon programcılığına kadar on ayrı işte büyük başarılara imza attı. Engelleri aşan Fatma Şahin’in bu azmi Bağcılar’daki bütün engellilere de rol model oldu. Şahin’i örnek alan engellilerden kimi dünya şampiyonu kimi de yazar oldu.

Bağcılar Belediyesi Özel Başak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne muayene için gelenleri, kendi gibi engelli olan Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Şahin karşılıyor. 22 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan Şahin, ailelerin kendisiyle konuştuktan sonra çocuklarının tedavisi konusunda umutlarının arttığını söylüyor.

“UTANCIMDAN 6 YIL BOYUNCA EVİMDEN DIŞARI ÇIKMADIM”

Hayat hikayesiyle engellilere örnek olan Fatma Şahin, dipten hayallerini gerçekleştirdiği noktaya yükselişini şu şekilde anlatıyor:

“Kas hastasıyım. Çocukluğum bu hastalıkla mücadeleyle geçti. 22 yaşına geldiğimde bana engelli olduğumu ve artık hayatımı tekerlekli sandalyede sürdüreceğimi söylediler. Dünyam karardı ve utancımdan 6 yıl boyunca evimden dışarı çıkmadım. Herkes beni görecek ve küçümseyecek diye düşünüyordum. Zorunlu durumlarda ise gece karanlıkta çıkıyordum. Üzüntüm isyan boyutuna gelmişti. Neden ben Allah’ım? diyordum. Hiçbir sebep beni evimden çıkartamıyordu. 6 yıl sonra ısrar sonucu engellilerin olduğu pikniğe gittim. Bir de ne göreyim benim gibi binlerce engelli vardı. Hatta aralarında kariyer yapmış üst düzey isimler de vardı. O gün orada yalnız olmadığımı anladım ve hayallerimi gerçekleştirme kararı verdim. Ve o günden sonra hayatım değişti.”