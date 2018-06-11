Mahkum yakınları 'af' istedi

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir grup mahkum yakını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' talebine basın açıklamasıyla destek verip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af çıkarılmasını istedi. Nazilli Belediye Meydanı'ndaki basın açıklamasına, mahkum yakınları ve aileleri katıldı. 'Tayyip Dede babamı gönder', 'Affet bizi destekleyelim sizi', 'Kader kurbanlarına af, 'Affet bizi devlet baba', 'Af istiyoruz' ve Affetmek büyüklüktür' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını, üvey annesi, amcası ve yakınları yaralama ile kavga suçundan 4 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan Ebru Argın yaptı. ŞARTLAR SUÇA TEŞVİK EDER MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'af' talebine destek verdiklerini belirtan Argın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af çıkarılmasını istedi. FETÖPDY üyesi hakim ve savcılar tarafından yüksek cezalar verildiğini ileri sürüp, bu nedenle af çıkartılmasını istediklerini belirten Argın, Hiçbir insan günahla doğmaz. Toplum, aile ve yaşam şartları insanları suça teşvik eder. Hükümet bunu unutmamalıdır. 'Allah ıslah etsin' derler ya işte tam o noktadayız bizler. Belki bir babanın yetiştirirken yaptığı hatalar, belki bir eşin yanlış tutumu, belki yoksulluk, belki de eğitimsizlik bu insanlar bir sebepten dolayı şu an özgürlüklerinden vazgeçtiler. Sanmayın sadece onlar vazgeçti hayattan. Aslında bizler de vazgeçtik. Biz anneler, biz evlatlar, biz kardeşler vazgeçtik yaşamaktan. Suç sadece suçu işleyenin iradesi değildir. Bazen toplum, bazen hayat şartları. Ama hiçbir çocuk babasız ve annesiz büyümemeli. Hiçbir anne ve baba da evladından vazgeçmek zorunda bırakılmamalı dedi. Şimdi suç cezasız mı kalmalı diye soracaksınız diyen Argın, Elbette ki hayır. Bizler mahkum yakınları olarak bunu talep etmiyoruz ama bunun farklı yolları, farklı infaz şekilleri olmalıdır. Aileler parçalanmadan ıslah olan binlerce mahkum var. Bizler vatan haini olmadık, vatanı satmadık. Darbe gecesi demir parmaklıkları kırıp vatana sarılmak istedik ama yapamadık. İşte bu sebeple mahkum yakınları olarak bir şans istiyoruz. Son bir kez özgürlük istiyoruz. Bizler mahkumumuzun ıslah olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla bu şartlarda cezaevinde kalmaları hem psikolojik hem bedenen hem ahlaken daha kötü duruma düşeceklerinin farkındayız. Sizlerde farkında olun. Herkes mahkum adayıdır, bunu unutmayın diye konuştu. Topluluk, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

