Mahkumlar hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de kazanıyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hükümlü ve tutukluları rehabilite etmek ve aynı zamanda tahliye oluncaya kadar meslek sahibi yapmak amacıyla 4 iş kolunda üretim yapılıyor.

Takı tasarım boncuk, terzi atölyesi, hediyelik eşya ve antik güzel sanatlar atölyesinde 30 hükümlü ve tutuklu rehabilite edilirken, aynı zamanda iş öğreniyor. İdari ve gözlem kurulu kararı ile çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, günlük 11 lira 50 kuruş kazanırken, sosyal güvenlik primleri de yatırılıyor.

Geçen yıl 4 iş kolunda 2 milyon 831 bin 651 TL gelir elde eden cezaevinin tekstil atölyesinde, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bor Devlet Hastanesi’nin tek kullanımlık çarşaf, ameliyat önlüğü, tek kullanımlık nevresim takımı ve kolonoskopi şortu üretiliyor. Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarına, çamaşır filesi imal edilerek gönderiliyor. Ayrıca üretilen Türk bayrakları da kamu kurum ve kuruluşlarına satılıyor.

'ÇAĞDAŞ YÖNTEM'

Cezaevinde yaratılan farkla ilgili konuşan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, şunları kaydetti:

"Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çok sayıda atölyede tutuklu ve hükümlüler meslek edinmektedir. Aynı zamanda üretime katkıda bulunmaktadırlar. Özellikle meslek edinme noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Tutuklu ve hükümlüler sadece cezalarını cezaevinde geçirerek, infaz edilme şeklinde değil, çağdaş infaz sistemine uygun olarak topluma kazandırılması ve meslek edindirilmesi noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle Kapalı Cezaevimizde tutuklu ve hükümlülerimiz atölyelerde cam üretimi el sanatları noktasında birtakım tekstil atölyelerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Bu atölyelerde çalışan tutuklu ve hükümlüler aynı zamanda devletimiz tarafından sosyal güvence altına alınmakta ve belli oranlarda ücretler ödenmektedir. Ceza infaz kurumlarımız devletimize bu noktada ciddi ekonomik etkiler sağlamaktır. Cezaevlerimizde bu çalışmaları yapan ceza infaz kurum müdürlerimizin ciddi gayretleri vardır. Bu noktada yapılan çalışmalar artarak devam edecektir."