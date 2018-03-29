HABER

-  (mahkumun pencereden atlama görüntüsüyle ) -  HASTANE PENCERESİNDEN ATLAYAN MAHKUM BÖYLE KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

- Beyoğlu'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı.

- Beyoğlu'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı.

- Mahkumun pencereden atlama ve kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastanenin penceresinden atlaması ve kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de görüntülerde yeralıyor. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
--------------
GÜVENLİK KAMERASI
-Pencereden atlaması (ek)
-Mahkumun kaçarken düşmesi
-Mahkumun yerden kalkıp kaçmaya devam etmesi
-Kaçan mahkumu yakalamak için peşinden koşan vatandaş

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Mahkumun kaçtığı hastane
-Atladığı birinci kattaki açık cam (kadının baktığı)
-Vatandaşlar ile röportajlar
-Olayı haber alıp gelen Jandarma komutanı
-Çevrede arama çalışması yapan askerler
-Polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındıAnadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı
Kritik S-400 gelişmesiKritik S-400 gelişmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

İlginizi Çekebilir

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'nın kalbi yine çalındı!

Adana'nın kalbi yine çalındı!

Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.