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 (mahkumun pencereden atlama görüntüsüyle ) -  HASTANE PENCERESİNDEN ATLAYAN MAHKUM BÖYLE KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

- Beyoğlu'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı.

- Beyoğlu'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı.

- Mahkumun pencereden atlama ve kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastanenin penceresinden atlaması ve kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de görüntülerde yeralıyor. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

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