Mahmud Abbas'a tıbbi müdahale

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kulağından ameliyat olduğu bildirildi.
Filistin yönetimine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, kulağından basit bir operasyon geçirmek üzere bu sabah Ramallah'taki bir hastaneye yatırıldı.
Gerekli tahlillerin ardından ameliyata alınan Abbas'ın sağlığının iyi olduğu, birkaç saat içinde taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.
Mahmud Abbas, şubat ayındaki ABD ziyareti sırasında Baltimore kentindeki bir hastanede sağlık kontrolünden geçmişti.
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