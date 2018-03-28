Mahmudiye’de ’Narkorehber’ eğitimi verildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği tarafından yaklaşık 60 kişiye ’Narkorehber’ eğitimi verildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince verilen eğitimde yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması amaçlandı. Düzenlenen eğitim programına, Mahmudiye Belediye çalışanları, Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan idareciler, öğretmenler katıldı.
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