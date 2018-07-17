Mahmur’da DEAŞ’a karşı ortak operasyon

ERBİL (AA) - Peşmerge'nin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a karşı Musul'un güneyindeki ortak operasyonunda 3 Peşmerge hayatını kaybetti.

Mahmur Cephesi Peşmerge komutanlarından Albay Arsalan Vusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Karaçoğ Dağı'nda saldırıda bulundukları iki noktanın ateş altına alındığını ifade etti.

Söz konusu dağdaki noktaların yakınlarında su kaynağı olması nedeniyle teröristlerin bölgede varlık gösterdiğini belirten Vusu,"16 Ekim olaylarından sonra Irak güçleri ile Peşmerge arasındaki alanlarda DEAŞ faaliyet gösterdi. Örgütün saldırıya geçmesini önlemek amacıyla dün bu dağda operasyon başlattık. Dünkü çatışmalarda 3 Peşmerge hayatını kaybetti." dedi.

Vusu, operasyonun planlandığı gibi gittiğini vurgulayarak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de lojistik ve gözetim desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge'nin, uluslararası koalisyonun koordinesinde Musul'un Mahmur ilçesinde yürüttüğü ortak operasyona, koalisyona ait savaş uçakları da havadan destek veriyor. Ortak operasyonun Mahmur'un Karaçoğ Dağı'nı bir üs olarak kullanan DEAŞ mensuplarına karşı yürütüldüğü ve hedefin teröristlerin yeniden örgütlenmesinin önüne geçmek olduğu kaydedildi.