Mahmut ustanın gençlik sırrı çalışmak

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mahmut Ovalı, ilerleyen yaşına rağmen ahşap ürünler yaparak çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.
Mallıca köyündeki evinde tek başına yaşayan Mahmut Ovalı, 70 yaşına kadar inşaatlarda sıvacılık yaparak ailesini geçindirdi. Daha sonra bahçesine derme çatma bir atölye kuran Ovalı, 12 yıldır da ahşabı işleyerek evine ekmek götürüyor.
Eşini 1996 yılında kaybeden, 2 kızı ve 3 oğlu başka kentlerde yaşayan Mahmut usta, kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürüyor.
Ovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden inşaatta çalışarak geçimini sağladığını söyledi. Gençliğinde sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle emekli olamadığını belirten Ovalı, bu nedenle 82 yaşında hala çalışarak ekmeğini kazanmak zorunda olduğunu ifade etti.
- "Masa başı iş istiyorlar"
Atölyesinde ahşaptan masa, sandalye, hamur teknesi, çeyiz sandığı ve arı kovanı gibi ürünler yaptığını anlatan Ovalı, şöyle devam etti:
"Gençliğimde inşaatlarda çalıştım ama sigorta yaptırmamıştım. Emekli maaşım, başka herhangi bir gelirim yok. Eşimi kaybedeli uzun süre oldu. Tek başımayım. Bunları yaparak hem geçimimi sağlıyorum hem de boş durmamış oluyorum. Evimin bahçesine küçük bir yer yaptım. Orada bunları yapıyorum. Gençlere bakıyorum da bu işlere hiç heves etmiyorlar, masabaşı iş istiyorlar. Halbuki en azından öğrenseler, isterlerse iş olarak yine yapmasınlar."
Ovalı, sağlığının yerinde olduğunu, çalıştıkça kendisini daha zinde hissettiğini vurguladı.
Yaptığı ürünlere civar köy ve ilçelerden oldukça fazla rağbet olduğunu aktaran Ovalı, kısa süre önce Bayat ilçesindeki bir kahvehanenin tüm sandalyelerini yaparak teslim ettiğini dile getirdi.
- "İnsanlara örnek olması çok güzel"
Bayat Kaymakam Vekili Göksu Bayram ise Mahmut Ovalı'nın ilçeye bağlı en küçük köylerden biri olan Mallıca'da el emeği ürünler yaptığına işaret etti.
Yaklaşık 140 kişinin yaşadığı köyde çalışma azmi ile dikkati çeken Ovalı'nın gençlere örnek olduğunu söyleyen Bayram, şunları kaydetti:
"Mahmut amcamız, ahşap işçiliği ile uğraşıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Kendisi sağ olsun bizlere de bazı el emeği eserler hediye etti. Bir rahle yaptı. Bunlar güzel şeyler, güzel değerler. Yaşına rağmen hem Afyonkarahisar hem Türkiye'deki insanlara örnek olması çok güzel. Afyonkarahisar'da medeniyetimizin önemli değerlerinden hat, ebru, keçe yapımı gibi meslekleri yapan insanlar var. Bu insanların desteklenmesi çok önemli."
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