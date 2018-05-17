"Mahrem abilerini" tanımadılar

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Atlantik Koleji'nde sosyal bilgiler öğretmeni olarak bir süre çalıştığını anlatan Topdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığına kariyer sınavıyla girdiğini savundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman yardımcısıyken olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiğini belirten Topdemir, suçsuz olduğunu, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan sanık Topdemir, tutuklu bulunduğu Keskin Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ve yakınları da hazır bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimini lanetlediğini dile getiren Topdemir, "Bu hain girişimi, ülkemize ve milletimize yapılan büyük bir ihanet olarak görüyorum. Darbe girişimi sırasında ailemle Manisa'da tatildeydim, babamın üzüm bağıyla ilgileniyordum. Bu durum bile benim darbe girişimiyle hiçbir ilgimin bulunmadığını gösteriyor. 15 Temmuz gecesi Manisa'da meydanlara çıktık. Darbe girişiminin ardından Ankara'ya dönerek mesaiye başladım. Ankara'daki demokrasi nöbetlerine katıldım. Buna amirlerim ve çalışma arkadaşlarım şahittir." ifadelerini kullandı.

"Mustafa Bilgin" adına kayıtlı telefon hattını kullandığı ve bu hat üzerinden eski askerler Gökhan Şahin Sönmezateş ve Fethi Alpay ile görüştüğü iddiasını kabul etmeyen Topdemir, şunları kaydetti:

"Bu iddia gerçek değil, hattı kullanmadım. Bu iki askeri kesinlikle tanımıyorum. Bu kişilerle hiçbir irtibatım yoktur. İradem dışında bu numarayla irtibatlandırılmaya çalışılıyorum. Bu durumu reddediyorum. Bu kişileri tanımıyorum. Söz konusu hat üzerinden bu kişilerle kesinlikle görüşmedim. Bank Asya hesabım maaş hesabıdır. ByLock kullanmadım. Ne sosyal medya hesaplarımda ne de evimde yapılan aramada örgütle ilişkim olduğuna dair hiçbir belge, bilgi bulunamadı.