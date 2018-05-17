"Mahrem abilerini" tanımadılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayıp yöneten sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi sanık eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın "cemaat abisi" olduğu ileri sürülen eski Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanı Mehmet Topdemir'in yargılanmasına başlandı.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan sanık Topdemir, tutuklu bulunduğu Keskin Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ve yakınları da hazır bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman yardımcısıyken olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiğini belirten Topdemir, suçsuz olduğunu, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Atlantik Koleji'nde sosyal bilgiler öğretmeni olarak bir süre çalıştığını anlatan Topdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığına kariyer sınavıyla girdiğini savundu.
FETÖ'nün darbe girişimini lanetlediğini dile getiren Topdemir, "Bu hain girişimi, ülkemize ve milletimize yapılan büyük bir ihanet olarak görüyorum. Darbe girişimi sırasında ailemle Manisa'da tatildeydim, babamın üzüm bağıyla ilgileniyordum. Bu durum bile benim darbe girişimiyle hiçbir ilgimin bulunmadığını gösteriyor. 15 Temmuz gecesi Manisa'da meydanlara çıktık. Darbe girişiminin ardından Ankara'ya dönerek mesaiye başladım. Ankara'daki demokrasi nöbetlerine katıldım. Buna amirlerim ve çalışma arkadaşlarım şahittir." ifadelerini kullandı.
"Mustafa Bilgin" adına kayıtlı telefon hattını kullandığı ve bu hat üzerinden eski askerler Gökhan Şahin Sönmezateş ve Fethi Alpay ile görüştüğü iddiasını kabul etmeyen Topdemir, şunları kaydetti:
"Bu iddia gerçek değil, hattı kullanmadım. Bu iki askeri kesinlikle tanımıyorum. Bu kişilerle hiçbir irtibatım yoktur. İradem dışında bu numarayla irtibatlandırılmaya çalışılıyorum. Bu durumu reddediyorum. Bu kişileri tanımıyorum. Söz konusu hat üzerinden bu kişilerle kesinlikle görüşmedim. Bank Asya hesabım maaş hesabıdır. ByLock kullanmadım. Ne sosyal medya hesaplarımda ne de evimde yapılan aramada örgütle ilişkim olduğuna dair hiçbir belge, bilgi bulunamadı.
Kaçmadım, saklanmadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum. Mahrem imam suçlamasını şiddetle reddediyorum."
- Tanık olarak beyanda bulundular
Duruşmada FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini planlayıp yöneten sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi tutuklu sanık eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, "tanık" olarak beyanda bulundu.
Topdemir'i ilk defa gördüğünü ileri süren Sönmezateş, "Daha önce avukatım gazetede fotoğrafını gösterdi. Birkaç ay önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüm ve bu şahıs hakkında bana sorular soruldu. O hatlar patates hatlar. Bununla ilgili polise de bilgi verdim. Görüştüğüm öne sürülen sonu '0883' ile biten telefonu bilmiyorum. Benimle ilgili değil." diye konuştu.
Mahkeme başkanının, "0883" ile biten numarayla 193 kez görüştüğünün tespit edildiğini hatırlatması üzerine Sönmezateş, bu numarayla hiç görüşmediği yönündeki savunmasını yineledi.
Darbe girişimi sırasında örgütün sözde atama listesinde "İstanbul Valisi" olarak yer alan ve İstanbul'daki "ana darbe davası"nda tutuklu yargılanan eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay da "tanık" olarak verdiği ifadesinde, Mehmet Topdemir'i tanımadığını öne sürdü.
Alpay, "Bu şahsın ismini ilk kez duyuyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Bu konuda başka bir bilgim de yok." dedi.
Fethi Alpay, Topdemir ile görüştükleri telefon numarasının kendisine ait olmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanık Topdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
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