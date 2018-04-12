"Mahrem imam" evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Zonguldak yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam", Devrek ilçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Zonguldak yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün yapılanmasında yer aldığı tespit edilen "mahrem imam" S.M.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin Devrek ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.M.Ş. gözaltına alındı.
Bu arada, şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programları olan "ByLock", "Eagle" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu ve örgüte üye kişilere para akışını sağladığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!
İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!
Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum