"Mahrem imam" FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış yollarını anlattı

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Sivas "askerler imamı" E.Ş, örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış için kullandıkları yöntemleri anlattı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan FETÖ/PDY'nin Sivas'taki astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu imamı E.Ş, yapılanma içinde özelikle mahrem birimlerde görev yapmış kişilerin yurt dışına geçişleri konusunda pek çok teşvik ve tavsiyede bulunulduğunu söyledi. Bu konuda kendisine de çok kez telkinde bulunulduğunu belirten E.Ş, "Ekonomik durumu iyi olanlar yurt dışına, maddi durumu iyi olmayanlar ise hücre evlerine yönlendirilirdi." şeklinde ifade verdi. - Kaçışların çoğunluğu Edirne üzerinden Yurt dışına kaçışların büyük çoğunluğunun Edirne üzerinden yapılanmaya mensup kişiler tarafından çeteler aracılığıyla yapıldığını anlatan E.Ş, "Halihazırda Yunanistan'da 600 aile olmak üzere toplam bin kişilik yapılanma mensubu bulunuyor. Orada geçişler için ayrı birim var. Bu yapılanmanın başında 'Esat' kod adlı, darbe girişimi öncesi Gaziantep civarında temsilci olan şahıs var." beyanında bulundu.

E.Ş, şunları kaydetti: "Yunanistan'a geçen örgüt üyeleri, genelikle Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Norveç'e yönlendiriliyor. Pasaportu bulunmayan örgüt üyeleri ise Yunanistan'da 3 bin ila 5 bin avroya pasaport çıkarabiliyor, bu şekilde geçiş yapıyor. Yunanistan'da bu pasaport ile yakalanmalarında ise gözaltı, tutuklama durumu olmaz, sadece pasaportlarına el konulup imha edilir. Almanya'dan oturum alabilmenin tek şartı 'Gülenist' olduğunu ispatlamaktan geçiyor. Almanya, orada bulunan yapılanma mensuplarına kira, zorunlu masraflar dışında oturum alana kadar 130 avro veriyor, oturum aldıktan sonra ise bu miktar 300 avroya çıkıyor. Burada dil öğrenildiği takdirde ise iş imkanı sağlanıyor hatta çok iyi seviyede Almanca bilenlere devlet okullarında öğretmenlik bile yaptırılıyor. Almanya, Suriyeli göçmenler yerine eğitim durumları iyi denilerek bu yapılanmaya ait şahısları tercih ediyor." - "Sivil imamlar darbe girişiminden haberdardı" E.Ş, "hücre evi" kavramının kamuoyunda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bilinmeye başlandığını ancak Doğu ve Güneydoğu'daki jandarma biriminde görev yapan sivil imamlardan bu tarihten önce "hücre evi" sisteminin kurulduğunu öğrendiğini ifade etti.