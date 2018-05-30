"Mahrem imam"dan örgüt üyesi askerlere "dayı" şifresi

Takip sonucunda örgüte yeni atandığı tespit edilen "mahrem imam"ların, TSK içerisindeki FETÖ mensubu astsubaylarla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği, "Ben dayın, geldim" diyerek buluşacakları adresin yerini söyleyip telefonu kapattığı, buluşma yerine geldiklerinde "mahrem imam" ve örgüt üyesi askerin birbiriyle kesinlikle konuşmadığı, yaklaşık 100 metre uzaklıktan göz hareketleriyle iletişim kurup görüşecekleri adrese doğru hareket ettikleri belirlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ifadelerinde adı geçen zanlıları Başsavcılığın talimatıyla teknik ve fiziki takibe aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün yeniden yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.

- Aynı evde ikinci kez görüşmemişler

Görüşecekleri örgüt evinin buluşma yerine yakın olması halinde "mahrem imam" ile örgüt üyesi askerin arka arkaya yürüyüp eve girdikleri, uzak olması halinde ise araç takibiyle eve gittikleri, buluştukları evde çok uzun kalmadıkları ve aynı evde bir daha görüşmedikleri tespit edildi.

"Mahrem imam"ların, FETÖ mensubu askerleri aradığı ankesörlü telefondan bir daha aramadığı, bazen farklı illerden de arama yaptığı saptandı.

- 8 muvazzaf asker gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın merkezli İstanbul, Şırnak, Van, Isparta, Çanakkale, Bingöl, Malatya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 muvazzaf asker ile 7 "mahrem imam" gözaltına alındı. Adreslerdeki aramamalarda ele geçirilen dijital verilere el konulurken adreslerde bulunamayan diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Öte yandan, son 1 ayda örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli operasyonlarda, aralarında muvazzaf asker ve "mahrem imamlar"ın da bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alınmıştı.

