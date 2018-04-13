"Mahrem imamlar" itirafçı oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve örgütün asker yapılanmasında mahrem imam oldukları ileri sürülen 5 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Kırşehir, Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Antalya'da yakalanan öğretmenler İ.Y, M.B. ve M.S. ile daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmenler H.G. ve İ.Ç'nin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu. Örgüt ve irtibatta oldukları kişiler hakkında bilgiler verdikleri ifade edilen "mahrem imamlar", çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda 3'ü halen görevde 5 öğretmen gözaltına alınmıştı.