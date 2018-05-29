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"Mahrem imamların" haberleşme yöntemi deşifre oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan "mahrem imam", örgütün "ölü mektup posta kutusu"nu deşifre etti - İtirafçı D.Ş: - "Türkçesi 'ölü mektup posta kutusu' olan Dead latter post box isimli haberleşme sistemini kullanan FETÖ'nün mahrem imamları birbirlerinden habersizdirler. Kimlik bilgilerini bilmemektedirler" -"Fiili olarak onların belirlemiş olduğu belli yerlerdeki özel posta kutularına mahrem imamlar haberleşecekleri konuları mektup şeklinde yazıp bırakırlar. Daha sonra diğer mahrem imam bu posta kutusundan söz konusu mektubu alıp gereğini yerine getirmektedir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan D.Ş, örgütün "mahrem imamlarının" kendi aralarında haberleşmek için kullandığı "ölü mektup posta kutusu"nu deşifre etti.

D.Ş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çıtlak'a verdiği ifadede, uzun yıllar örgüt içerisinden "mahrem imamlık" yaptığını ve örgütün "askeri mahrem imam" yapılanmasına yönelik bildiklerini paylaşmak istediğini belirtti.

Eskişehir'de örgüte ait dershanede bir dönem müdürlük yaptığını ifade eden D.Ş, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Söyleyeceğim kişilerin açık kimlik bilgilerini bilmiyorum. Bu kişiler esas olarak Eskişehir’deki FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev alan kişilerdir. Y.T, Eskişehir'de askeri öğrencilerden ve havacı subaylardan sorumlu mahrem abiydi. Havacı teğmenlerin mahrem imamıydı. İ.K, askeri okula gidecek öğrencilerden sorumlu idi. M.E.Y. ise Eskişehir'deki havacı binbaşılardan sorumluydu. Daha sonra Bursa Özel İlkbahar İlkokulunda müdür yardımcısı oldu. Bursa Işıklar Askeri Lisesinde FETÖ'nün genel sorumluluğunu yaptı.

M.K. ise Eskişehir'de havacı subaylardan sorumlu mahrem imamdı. Bir dönem İstanbul 1. Ordu'da bulunan subaylardan da sorumluydu. A.Ç. ise Yalçınkaya Dershanesinde matematik öğretmeni olup, Eskişehir’de askeri öğrencilerden sorumluydu. G.A. isimli kişi ise Eskişehir'de askeri öğrencilerin semt imamıydı. İ.C. denen kişi ise albayların mahrem abisiydi. K.K. denen kişi İstanbul FEM Özel Dershanesinde geometri öğretmeni olup üst düzey subaylardan sorumlu sivil imamdı."

D.Ş, 1994-1997 arasında Balıkesir'de örgüte ait bir dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığını, o dönem öğrencisi olan E.İ, M.E.G, M.Ş, E.B. ve C.Y'nin halen Hava Kuvvetlerinde görev yaptıklarını belirtti.

Bu öğrencilerinden E.B'nin daha sonra Tuzla'daki Piyade birliğinin "mahrem imamı" olduğunu beyan eden D.Ş, o dershanenin müdürü K.T'nin Balıkesir Hava Üssündeki askerlerin genel sorumlusu, dershanenin müdür yardımcısı T.Y'nin ise askeri öğrencilerden sorumlu "Balıkesir bölge imamı" olarak görev yaptığını kaydetti.

- İrtibat "ölü mektup posta kutusu" aracılığıyla

Örgütün "mahrem imam"larının TSK içindeki muvazzaf askerlerle ankesörlü telefonla irtibat kurduklarını ancak kendi aralarında farklı bir yöntem kullandıklarını belirten D.Ş. şu bilgileri verdi:

"Son olarak FETÖ'nün 'Dead letter post box' isimli, Türkçesi 'ölü mektup posta kutusu' olan haberleşme sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu haberleşme sistemini kullanan FETÖ'nün mahrem imamları birbirlerinden habersizdirler. Kimlik bilgilerini bilmemektedirler. Fiili olarak onların belirlemiş olduğu belli yerlerdeki özel posta kutularına mahrem imamlar haberleşecekleri konuları mektup şeklinde yazıp bırakırlar. Daha sonra diğer mahrem imam bu posta kutusundan söz konusu mektubu alıp gereğini yerine getirmektedir."

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefon soruşturması Deşifre FETÖ haberleşme yöntemi İtirafçı mahrem imam

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