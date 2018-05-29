"Mahrem imamların" haberleşme yöntemi deşifre oldu

"Söyleyeceğim kişilerin açık kimlik bilgilerini bilmiyorum. Bu kişiler esas olarak Eskişehir’deki FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev alan kişilerdir. Y.T, Eskişehir'de askeri öğrencilerden ve havacı subaylardan sorumlu mahrem abiydi. Havacı teğmenlerin mahrem imamıydı. İ.K, askeri okula gidecek öğrencilerden sorumlu idi. M.E.Y. ise Eskişehir'deki havacı binbaşılardan sorumluydu. Daha sonra Bursa Özel İlkbahar İlkokulunda müdür yardımcısı oldu. Bursa Işıklar Askeri Lisesinde FETÖ'nün genel sorumluluğunu yaptı.

Eskişehir'de örgüte ait dershanede bir dönem müdürlük yaptığını ifade eden D.Ş, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan D.Ş, örgütün "mahrem imamlarının" kendi aralarında haberleşmek için kullandığı "ölü mektup posta kutusu"nu deşifre etti.

M.K. ise Eskişehir'de havacı subaylardan sorumlu mahrem imamdı. Bir dönem İstanbul 1. Ordu'da bulunan subaylardan da sorumluydu. A.Ç. ise Yalçınkaya Dershanesinde matematik öğretmeni olup, Eskişehir’de askeri öğrencilerden sorumluydu. G.A. isimli kişi ise Eskişehir'de askeri öğrencilerin semt imamıydı. İ.C. denen kişi ise albayların mahrem abisiydi. K.K. denen kişi İstanbul FEM Özel Dershanesinde geometri öğretmeni olup üst düzey subaylardan sorumlu sivil imamdı."

D.Ş, 1994-1997 arasında Balıkesir'de örgüte ait bir dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığını, o dönem öğrencisi olan E.İ, M.E.G, M.Ş, E.B. ve C.Y'nin halen Hava Kuvvetlerinde görev yaptıklarını belirtti.

Bu öğrencilerinden E.B'nin daha sonra Tuzla'daki Piyade birliğinin "mahrem imamı" olduğunu beyan eden D.Ş, o dershanenin müdürü K.T'nin Balıkesir Hava Üssündeki askerlerin genel sorumlusu, dershanenin müdür yardımcısı T.Y'nin ise askeri öğrencilerden sorumlu "Balıkesir bölge imamı" olarak görev yaptığını kaydetti.

- İrtibat "ölü mektup posta kutusu" aracılığıyla