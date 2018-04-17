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Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Malatya’da su kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesinde Mevlit Toksöz’e ait yavru keçi, bahçede bulunan su kuyusuna düştü.

Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Malatya’da su kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesinde Mevlit Toksöz’e ait yavru keçi, bahçede bulunan su kuyusuna düştü. Yaklaşık 4 metre derinlikte mahsur kalan keçiyi kurtarmak için uğraşan Toksöz, başarılı olamayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye kurtarma ekipleri keçinin bulunduğu kuyuya merdivenle inerek yavru keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

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