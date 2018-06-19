Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı.

Alaplı merkezindeki bir apartmanın çevresinde bir köpeğin sürekli havlaması üzerine yanına giden çevredekiler ilk önce durumu anlamadı. Köpeğin sürekli girip çıktığı apartman boşluğuna bakan vatandaşlar, iki yavrusunun sıkıştığı yerden çıkamadığını fark etti. Vatandaşlar yavru köpekleri kurtaramayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yavru köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı. Süt ve su verilen yavru köpekler daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.

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