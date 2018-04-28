Mahsur kediyi CANKUR kurtardı

ADANA, (DHA)ADANA'da bir işyerinin parkeyle kaplı zemininde mahsur kalan kediyi, CANKUR ekipleri kurtardı. Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin girişinde, parkeyle kaplı zeminde kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gönderilen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, parkeyi sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

