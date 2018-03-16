Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Galleria İş Merkezi’nde çıkan yangının ardından yaptığı açıklamada, Aladağ yurt yangınından ders çıkarılmadığını söyledi.
Mak, Adana’daki Galleria İş Merkez’inde çıkan yangının ardından olay yerini inceleyen Mehmet Mak, "Bu yangın gösteriyor ki; Aladağ’daki yangından hiçbir şekilde ders alınmamıştır. Ülkemizde denetimler niteliksiz ve yetersiz bir şekilde devam ettiği sürece; elektriksel arızalar yangınlara, dolayısıyla can ve mal kayıplarına tehdit oluşturmaya ne yazık ki devam edecektir” dedi.
Yurt, okul, otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, lokal, iş yeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi gibi kamuya açık binaların, konutlar, fabrikalar, kamu kurumları ve benzeri tüm yapıların risk unsuru taşıdığını kaydeden Mak, şunları söyledi:
“Can ve mal güvenliği açısından kamusal içerikli bir denetimin sağlanması zorunlu olan kuvvetli akım tesislerinin, tesiste çalışanlar, üçüncü kişiler ve bizzat tesisin kendisi açısından güvenli bir şekilde çalıştırılması amacıyla tesis sahiplerine yetkili bir mühendis bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. maddesinde, ‘Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır’ hükmü bulunmakta ve işletme sorumlusu mühendisin görevleri şu şekilde açıklanmaktadır; ‘Bu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır.’ Bu kamusal görevin yerine getirilip getirilmediğinin, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ile bu kamusal görevi üstlenen mühendislerin bağlı olduğu kuruluş olarak Odamız tarafından gözetilmesi ve denetlenmesi zorunludur.”
"Yükümlülükler bellidir"
Hazırlanan Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Mak, "Bu yönetmelikte; Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Koşulları, İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri, İşletme Sahibinin Yükümlülükleri ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın Yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir. Konuya verdiğimiz önemden dolayı, işletme sorumluluğu eğitimlerini yaygın olarak düzenlenmekte, kuvvetli akım tesislerinde alınması gerekli güvenlik önlemleri, ilk yardım kuralları ve mühendislerin hukuki sorumlulukları gibi konularda üyelerin bilgilerinin artması ve bilinçlenmeleri sağlanmaktadır. Periyodik test-ölçüm-kontrol ve bakımların yapılması, elektrik tesislerinin denetlenmesi gibi önlemler risklerin tespiti ve minimize edilmesi; insan sağlığı, kamu yararı ve güvenliği için son derece önemlidir. Yetkilileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gibi ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
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