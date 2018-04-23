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Makam aracından minik vali inince herkes şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 23 Nisan törenlerini takip etmek için Atatürk Anıtı’na gelen basın mensupları bir sürprizle karşılaştı.

Balıkesir’de 23 Nisan törenlerini takip etmek için Atatürk Anıtı’na gelen basın mensupları bir sürprizle karşılaştı. Valiliğe ait makam aracının yanaşması ile mikrofon ve fotoğraf makinelerini hazırlayan basın mensupları, araçtan Vali Ersin Yazıcı yerine ortaokul öğrencisi Kaan Durul’un inmesi ile büyük şaşkınlık yaşadı.
Balıkesir’de 23 Nisan kutlamaları sürprizi de beraberinde getirdi. Atatürk Anıtı’nda çelenk koyma töreni başlayan kutlamalarda açıklama yapması beklenen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, makam aracı ile ortaokul öğrencisi Kaan Durul’u tören alanına gönderdi. Makam aracının kapısının açılması ile gazetecilerin mikrofonlarını uzattığı Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu öğrencisi Kaan Durul, herkesin 23 Nisan Bayramı’nı kutladı. Durul, "Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Göğsümdeki Türk bayrağını taşımaktan gurur duyuyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı bütün dünyaya kutlu olsun" dedi.
Kaan’ın ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı açıklamalarda bulundu. Vali Yazıcı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Biz de bugün Kaan’a görevi devrettik. Kutlamalardan sonra makama da geçeceğiz. Bugün Balıkesir’i Kaan yönetecek. Kaan’a güveniyoruz. Biz zaten çocuklarımıza ve gençliğimize güveniyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi bu gençlerin ellerinde yükselecek. Tüm yurttaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tüm dünya çocuklarına bu bayramı armağan ettiği için de şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla devrettiği Kaan’ın henüz bir talimatı olmadığını söyleyen Vali Ersin Yazıcı, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
"Sabah kalktım evden çıktım. Kaan beni bekliyor. ’Bugün ben valiyim’ dedi. Yapacak bir şey yok. ’Hayırlı olsun’ dedim. Buraya geldik."

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