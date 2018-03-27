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Makam odasına yatak yorgan serdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:10 | Son Güncelleme

Van'da İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otel ve misafirhanelerde yer bulamayan İranlı turistleri makam odasında ağırlıyor.

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Kentte devam eden Van Alışveriş Festivali'ni (Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu.

Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu.

Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin bu yıl da kafileler halinde kente geldiğini ve otellerde doluluk oranının arttığını belirtti.

Konaklama sıkıntısı yaşanmaması için her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Öztekin, "Onlar için öğretmenevimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Hem yemek hem de konaklama konularında gerekli tüm çalışmayı sürdürüyoruz. Yer sıkıntısının önüne geçmek için yatak sayımızı arttırdık." dedi.

Van'da her sene 20 günlük bir yoğunluğun yaşandığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu:

"Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk. Bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İranlıların diğer illere gitmeden Van'da kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Misafirperverlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Son 15 gündür çok büyük bir yığılma var, herkesin bu misafirlerimiz için elini taşın altına koyması gerekiyor."

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İranlı turist Elham Zolghader de her yıl Nevruz Bayramı tatilini Van'da geçirdiğini belirterek, "Bizler Van'ı çok seviyoruz. Buraya sadece gezmek ve tatil yapmak için gelmiyoruz. Alışveriş yapmak için de geliyoruz. Doğası ve tarihi yerleriyle Van çok güzel bir şehir. Burada olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu

Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu anlatan Rasal Azaryan da, "Burada konaklama konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Buranın insanları ve esnafı bu konuda çok duyarlı. Bizi evlerinde ve en iyi şekilde misafir ediyorlar. Bu konuda çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Ahad Zolghader de Van'da ailesiyle güzel bir tatil yaptığını, özellikle yemeklerini çok beğendiğini dile getirdi.

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Van Mahmut Öztekin İskele Öğretmenevi Müdürü turist

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