Makam odasına yatak yorgan serdiler

Kentte devam eden Van Alışveriş Festivali'ni (Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu.

Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu.

Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin bu yıl da kafileler halinde kente geldiğini ve otellerde doluluk oranının arttığını belirtti.

Konaklama sıkıntısı yaşanmaması için her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Öztekin, "Onlar için öğretmenevimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Hem yemek hem de konaklama konularında gerekli tüm çalışmayı sürdürüyoruz. Yer sıkıntısının önüne geçmek için yatak sayımızı arttırdık." dedi.

Van'da her sene 20 günlük bir yoğunluğun yaşandığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu:

"Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk. Bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İranlıların diğer illere gitmeden Van'da kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Misafirperverlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Son 15 gündür çok büyük bir yığılma var, herkesin bu misafirlerimiz için elini taşın altına koyması gerekiyor."