Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın makam odasına girip yazıcının üstüne yuva yaparak yumurtlayan kumrular, ziyaretçilerin ve belediye personelinin ilgi odağı haline geldi. Dündar'ın makam odasının penceresinden giren bir çift kumru, dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yaklaşık 2 hafta önce masadaki yazıcının üstüne yuva yaptı.

Gün geçtikçe yuvayı giderek sağlamlaştıran kuşlar, bir haftanın ardından yumurtladı. Bu duruma alışan Dündar ve belediye çalışanları, kuşların rahat edebilmesi için 24 saat pencereleri açık bırakırken, yazıcıyı hiç çalıştırmıyor. Başkan ve çalışanlar, dört gözle yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor.

Dündar, yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle açık bıraktıkları makam odasının penceresinden kumruların aniden içeri girdiğini söyledi. İlk başta kendisine bu durumun tuhaf geldiğini ama sonradan kumruların bir yuva arayışı içinde olduğunu gözlemlediğini anlatan Dündar, bir süre sonra kumruların yazıcının üstüne tünediğini dile getirdi. Kısa süre sonra dişi kumrunun yumurtladığını aktaran Dündar, "Bunun üzerine kumrular yumurtaların sıcak kalması için dönüşümlü olarak nöbet tutmaya başladılar. Günün belli saatlerinde dişi kumru yumurtaların üstüne oturuyor, belli saatler de ise erkek kumru gelip nöbet tutuyor." diye konuştu.