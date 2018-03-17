Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından "Makamlarla Şifa Dinletisi" konseri düzenlendi.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği tarafından Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen "Makamlarla Şifa Dinletisi" konserinde 18 parça seslendirildi. Koro şefi Kenan Çimtay yönetimindeki konser büyük ilgi gördü. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Olcay Burhan, “Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak periyodik konserlerimize, turne programlarımıza, eğitim konserlerimize ve böyle özel günlerde etkinlik, programlarımıza devam ediyoruz. Bizler koro olarak bu haftanın önemine binaen bir kez daha öncelikle Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının bayramlarını tekrar kutluyoruz. Ve sağlık çalışanlarının sıkıntılarından bir tanesi olan sağlıkta şiddete karşı olduğumuzu, sağlıkta şiddeti kınadığımızı, sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu, onlara her daim destek olduğumuzu hatırlatıyoruz. Sağlık çalışanlarımız cansiperane bir şekilde adeta canlarını feda edercesine her türlü şart ve koşulda bizler için, halkımız ve sağlıklı yaşam için mücadele vermektedirler. Bizler de bu özel günde onların yanında ve onlara destek olduğumuzu hissettirmek için makamlarla şifa dinletisi programını hazırladık. Koro şefimiz Kenan Çimtay yönetiminde sanatçılarımız bunu sunacak, hangi eserlerin, hangi müziklerin hangi hastalıklara, hangi ruh haline, ruhi ve fiziki hastalıkların tedavisinde iyi geldiğini sanatçı arkadaşlarımız konserlerinde icra ederek anlatacaklardır” dedi.