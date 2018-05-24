Makarnalık buğday ve yemlik arpada tescil sevinci

DİYARBAKIR (AA) - GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen makarnalık buğday ve altı sıralı yemlik arpa çeşidi tescillendi.

GAP bölgesindeki tarımsal yenilik, kalkınma ve problemlerin çözümü amacıyla 1961 yılından başlayarak bugüne kadar AR-GE çalışmaları yürüten GAPUTAEM, serin iklim tahıllarında çeşit geliştirme çalışmaları yürütüyor. Yapılan AR-GE çalışmalarından 45 çeşit ürün geliştirip çiftçilerin hizmetine sunan kurum, bu yıl da bu çeşitlere Meksika orjinli makarnalık buğday ve Halep orjinli altı sıralı yemlik arpa çeşidi daha ekledi.

Yıllarca süren emeğin ardından geliştirilen iki ürün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından tescil edildi.

Tescil edilen "Sümerli" makarnalık buğday çeşidi, iyi koşullarda verim potansiyeli bin kilograma kadar çıkabilen, dolgun tane yapısı, yüksek protein içeriği, parlak sarı renk ve yüksek irmik randımanına sahip. Söz konusu ürünün, 2011-2014 yıllarında TÜBİTAK-1001 programı kapsamında yürütülen proje sonuçlarına göre, hem makarna hem de bulgur kalite özellikleri yönünden üstün özelliklere sahip olduğu kayıt altına alındı.