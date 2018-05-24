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Makarnalık buğday ve yemlik arpada tescil sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

GAPUTAEM tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen makarnalık buğday ve yemlik arpa çeşidi tescil edildi - GAPUTAEM Müdürü Mehdi Sümerli: - "(Dara) adını verdiğimiz yemlik arpa çeşidimiz 14 yıllık, 'Sümerli' adlı buğday çeşidimiz de 10 yıllık emeğin ürünü"

DİYARBAKIR (AA) - GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen makarnalık buğday ve altı sıralı yemlik arpa çeşidi tescillendi.

GAP bölgesindeki tarımsal yenilik, kalkınma ve problemlerin çözümü amacıyla 1961 yılından başlayarak bugüne kadar AR-GE çalışmaları yürüten GAPUTAEM, serin iklim tahıllarında çeşit geliştirme çalışmaları yürütüyor. Yapılan AR-GE çalışmalarından 45 çeşit ürün geliştirip çiftçilerin hizmetine sunan kurum, bu yıl da bu çeşitlere Meksika orjinli makarnalık buğday ve Halep orjinli altı sıralı yemlik arpa çeşidi daha ekledi.

Yıllarca süren emeğin ardından geliştirilen iki ürün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından tescil edildi.

Tescil edilen "Sümerli" makarnalık buğday çeşidi, iyi koşullarda verim potansiyeli bin kilograma kadar çıkabilen, dolgun tane yapısı, yüksek protein içeriği, parlak sarı renk ve yüksek irmik randımanına sahip. Söz konusu ürünün, 2011-2014 yıllarında TÜBİTAK-1001 programı kapsamında yürütülen proje sonuçlarına göre, hem makarna hem de bulgur kalite özellikleri yönünden üstün özelliklere sahip olduğu kayıt altına alındı.

İyi koşullarda verim potansiyeli 750 kilograma kadar çıkabilen "Dara" yemlik arpa çeşidi de dolgun tane ve yüksek protein içeriğine sahip.

- Yüzde 10 verim artışı

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, bugüne kadar 45 çeşit farklı ürünü tescil ettirdiklerini belirterek, özellikle bu yıl merakla bekledikleri iki çeşidin tescillendiğini ifade etti.

"(Dara) adını verdiğimiz yemlik arpa çeşidimiz 14 yıllık, 'Sümerli' adlı buğday çeşidimiz de 10 yıllık emeğin ürünü." diyen Sümerli, makarnalık buğday çeşidini özellikle makarna ve bulgur sanayisinin umutla beklediğini belirtti.

Sümerli, "Bu çeşidimizin gerek verimi gerekse de kalitesi çok çok iyi. Şu anda sulu şartlarda 700 ila 900 kilogram arasında ürün veren çeşitlerimiz var. Bu çeşidimizden sulu deneme şartlarında yaklaşık bir tona kadar verim aldık. Mevcut çeşitlere göre yüzde 10 oranında bir artış sağlandı. Bu çeşidin kalitesi de önemli. Zira ıslah çalışmalarında verim arttıkça kalite düşer. Bizim hedefimiz kalite ile verimi birlikte artırmaktır. Sümerli çeşidinde bunu kısmen başardığımıza inanıyorum. Çünkü bu çeşidimizin hem verimi hem de kalitesi yüksek. Doğal sarı rengi bakımından oldukça iyi bir çeşit." diye konuştu.

"Dara" arpa çeşidinin de bölge çiftçisi tarafından tercih edilen bir tür olduğunu anlatan Sümerli, bunun, dekarda yaklaşık 750 kilogram verim alınması ve altı sıralı olmasıyla öne çıktığını vurguladı.

Sümerli, mevcut çeşitlerde 600 ila 670 kilogram arasında verim alınırken bu çeşitten 750 kilogram verim alınabilmesinin önemli olduğunu aktararak, mevcut çeşitlerle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 10 gibi bir verim artışının söz konusu olduğunu kaydetti.

Yeni bir çeşidin geliştirilmesinin ve tescil edilmesinin uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret eden Sümerli, "Bu çeşitlerimizin tüm ülke çiftçisine hayırlı olmasını umuyor, bereketli kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu.

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Dara altı sıralı arpa GAPUTAEM Sümerli makarnalık buğday

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