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Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov Sivas'ta:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

"Her ne kadar coğrafi olarak birbirimizden uzak olsak da Makedonyalı olup da Sivas'ın tarihine dokunmuş olan önemli ortak değerlerimiz var"

SİVAS (AA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a geldi.

Ivanov'u, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın ve protokoldekiler karşıladı.

Ivanov, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, samimi ve keyifli karşılamadan dolayı teşekkür etti.

İlk kez Türkiye'nin doğusunda bulunduğunu, Sivas'ı ziyaret etmekten büyük keyif duyduğunu belirten Ivanov, "Her ne kadar coğrafi olarak birbirimizden uzak olsak da Makedonyalı olup da Sivas'ın tarihine dokunmuş olan önemli ortak değerlerimiz var. Gelmemizin nedenlerinden biri de bu ortak değer." dedi.

Fahri doktora töreniyle ilgili girişimin Cumhuriyet Üniversitesinin önceki rektörü Faruk Kocacık tarafından başlatıldığını dile getiren Ivanov, şunları kaydetti:

"Eski rektörümüz Faruk Kocacık, Makedonya'nın Ohri kentinde doğmuş bir şahsiyettir. Aynı zamanda soyadında olduğu gibi Kocacık köyüne yakın bir şehirdir Ohri. Kocacık köyünün şöyle bir önemi vardır, Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi Kocacıklıdır. Atatürk'ün merhum babası Ali Rıza Efendi'nin evi halen Kocacık'ta bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle beraber Kocacık'taki o evi yeniledik, restore ettik ve ziyaretçilere açtık. Tıpkı şimdi yaptığım gibi Mustafa Kemal de yıllar önce oralardan gelip Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak burayı bir cumhuriyet haline getirdi."

Sivas Valisi Davut Gül de ziyaretinden dolayı Ivanov'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı'nı Sivas'ta ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle gençlere verdiği önemi biliyoruz. Dünya çapında bir bilim adamı olduğunu, hem ülkesine hem de o coğrafyaya ciddi anlamda barışın, kardeşliğin gelmesi konusunda önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Sivas, cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği yapmış bir şehir. Bunun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bilinmesi de bizi ayrıca memnun etti." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, yarın Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenecek fahri doktora takdim töreni ve konferansa katılmasının ardından rektörlük, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesini ziyaret edecek.

Şehirdeki tarihi mekanları da gezecek olan konuk Cumhurbaşkanı, akşam saatlerinde kentten ayrılacak.

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