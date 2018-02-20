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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İvanov onuruna akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

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