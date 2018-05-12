Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov: Güvenlik uğruna özgürlüğümüzü feda ediyoruz

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, “Ulusal krizden ziyade, çözüme yönelik yaratıcılıklar konuşulmalıdır. Yeni dünya bizi korkutuyor. Bu yüzden güvenlik uğruna özgürlüğümüzü feda ediyoruz” dedi.

BAU Hükümet ve Liderlik Okulu (HLO) tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Global Liderlik Forumu (GLF) programına Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Eski Meclis Başkanı ve HLO Danışma Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Ekmeleddin İhsanoğlu, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAVAŞI KONUŞUYORUZ”

Programda konuşan Eski Meclis Başkanı ve HLO Danışma Kurulu Başkanı Köksal Toptan, sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekti. Toptan, “Altını çizerek ifade etmek istiyorum; değişimin zorunluluğunu hala da kafamıza vura vura bizi alışkanlık haline getiren bu üniversite ve yönetecileri, Türkiye'nin geleceğine çok büyük yatırım yapıyorlar. Sürdürülebilir kalkınmanın alt yapısını yapmak lazım. Üzülerek görüyoruz ki sürdürülebilir barışı, huzuru tartışmamız gerekirken sürdürülebilir savaşla karşı karşıyayız. Sınırların yeniden tartışıldığı, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edildiği böyle bir savaşın sürdürülebilir olması bir insanlık ayıbıdır. Afrika’da hala çocukların susuzluktan ölmesi ve bunun sanki sürdürülebilir bir marifet olarak dünyanın gözünün önünde sergilenmesi bugünkü kuşaklar için ayıptır. Peki sürdürülebilir olmayan ülkelerin refah ve barış içerisinde yaşamasını için neler yapmak lazım? İşte bu seneki tartışmaların ana konusu bu olacak. Yani barış, huzur, sevgi ve karşılıklı güven için hiç durmamak lazım. Durursak düşeriz. Bize bu anlamda çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz Türkiye'yiz. Biz herhangi bir ülke gibi düşünemeyiz. Herhangi bir ülke gibi davranamayız. O nedenle üniversitelerimize çok iş düşmektedir. 200 tane üniversite kurmak elbette gurur verici bir şey ama 200 tane üniversitenin içinin doldurulması lazım. Bu yolda, bu kavgada Bahçeşehir Üniversitesi’ni yalnız bırakırsak orada bir haksızlık olur” dedi.