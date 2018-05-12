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Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen "Global Liderlik Forumu"na katıldı

İSTANBUL (AA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen "Küresel Sürdürülebilirlik Paradigmaları Işığında Bölgelerin Değişen Yüzü: Uluslararası İttifakların Yol Ayrımı" konulu "Global Liderlik Forumu"na katıldı.

Üniversitenin Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirilen programda konuşan Ivanov, forumda söz almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ivanov, Türkiye'nin her zaman ülkelerinin anayasal ismini ilke olarak kullandığını belirterek, bunun için teşekkür etti.

Günümüzde sürekli değerler yerine artık uçucu değerlerin ortaya çıktığını dile getiren Ivanov, "Herhalde bizim analog kuşağımızın eski dünyada yararlandığı sistemler artık kaybolmuştur. Biz, yeni dünyanın potansiyelini anlamış değiliz. İşte bu dünyada genç insanlar esasen felsefe ve ekonomi paylaşmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Siber mekanların gücünü gençlerin hissettiğini dile getiren Ivanov, bunda sanal bir kütüphaneden bahsedildiğini vurguladı. Gençlerle beraber yeni bir dünyanın doğduğuna dikkati çeken Ivanov, bu süper sistemin idealistlik, başka bir süper sisteme yol açtığını kaydetti.

Sorunların anlatılmasından ziyade çözümlerin bulunması gerektiğini vurgulayan Ivanov, "Sorumluluklarımız var. Bizden sonra gelenlere etik ve ahlaki değerler sağlamamız gerekir. Bilinmeyenden korkmamaları, çok cesur şekilde meydan okumalara göğüs germeleri gerekir ki, sonunda daha rahat ve sakin sularda dolaşabilsinler." şeklinde konuştu.

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, insanlara liderlik yolunun gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Konuşmanın ardından Ivanov'a, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Danışma Kurulu Başkanı ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından plaket takdim edildi.

Forumda, açılışın ardından "Yeni Dünya Düzeninde ABD'nin Rolü, "Asya-Pasifik: Ekonomi, Enerji ve Teknoloji", "Latin Amerika'da Değişen Dengeler ve Yeni Arayışlar", "Küreselleşen Ekonomi ve Yükselen Afrika, "Orta Doğu'nun Geleceği" başlıklı oturumlar gerçekleşti.

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Bahçeşehir Üniversitesi Corge Ivanov Global Liderlik Forumu Makedonya Cumhurbaşkanı

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