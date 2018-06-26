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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Yunanistan-Makedonya isim sorunu anlaşması hakkındaki yasaya ilişkin kararnameyi imzalamayacağını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Yunanistan-Makedonya isim sorunu anlaşması hakkındaki yasaya ilişkin kararnameyi imzalamayacağını açıkladı


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