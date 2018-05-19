"Makedonya İlinden Cumhuriyeti" ismi önerisi

ÜSKÜP (AA) – Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, “Republika İlindenska Makedonija” (Makedonya İlinden Cumhuriyeti) isminin Yunanistan ile olası uzlaşı ismi olabileceğini açıkladı. Başkent Üsküp’te düzenlenen "Liderler Toplantısı"nın ardından Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasında gerçekleşen müzakerelerde konuşulan isim seçeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Makedonya ile Yunanistan hükümetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde her iki tarafın da kabul edeceği bir seçenek ve çözüm hakkında ortaya atılan fikirleri bugün Liderler Toplantısı'nda paylaştığını söyleyen Zaev, “Republika Ilindenska Makedonija, Yunanistan ile olası uzlaşma ismidir. İngilizce Republic of Ilinden Macedonia, Arnavutça Republika Ilinditase e Maqedonise.” dedi. İlinden’i ülkenin şanlı geçmişi ve parlak geleceği olarak nitelendiren Zaev, bu olası çözümle ülkenin onurunu koruduğunu, Makedon kimliğine tanıklık ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi. Çok etnikli Makedonya için İlinden’in garanti olduğunu kaydeden Zaev, şu ifadeleri kullandı:

“İlinden Makedonya’sı bir devlet, toplum ancak aynı zamanda hem Makedonlar hem de Arnavutlar, Türkler, Sırplar, Ulahlar, Romanlar, Boşnaklar ve özgür ile bağımsız Makedonya için savaşan herkes için iyilik ve gelişimdir.” Yunanistan vatandaşlarına da mesaj gönderen Zaev, “Bu isim ile Yunanistan Makedonyasından her anlamda, tam ayrım yapıyoruz. İlinden Ayaklanması haklar ve sosyal özgürlük için çok etnikli insanımızın ortak savaşıdır ve Yunanistan dahil hiçbir komşu ülkeye yönelik toprak arzusu bulundurmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Olası bir anlaşmayla Makedon dili noktasında teyit, kimlik ve uluslararası kodlar için garanti alacaklarını aktaran Zaev, Yunan tarafının da kabul ettiği bir referandumun yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu. - "Önerileri yazılı aldıktan sonra tutumumu açıklayacağım" Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ise isim önerisinin kendisi açısından kabul edilebilir olduğunu ancak önerileri yazılı aldıktan sonra konuyla ilgili tutumunu açıklayacağını söyledi. İlk kez duydukları bazı konular hakkında bilgilendirildiklerini belirten İvanov, "Sözlü olarak aktarıldılar. Bir tutum oluşturabilmek için tüm bu fikir ve önerileri yazılı bir belge olarak almayı bekliyoruz." dedi.